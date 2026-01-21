قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسن دروجبا: حسن شحاتة لم يستخدم أي أعمال سحر خلال تواجدي معه على مدار سنتين|فيديو
دوري أبطال أوروبا .. نابولي يسقط في فخ التعادل أمام كوبنهاجن
خلال أيام .. الزراعة تفاجئ المواطنين بأخبار سارة بسبب رمضان 2026
ما أفضل أعمال شهر شعبان؟.. اغتنمها كما أوصى الرسول بـ11 عبادة
اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة
إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء
بعد قرار الجمارك الجديد .. هل توجد رسوم على الهواتف بأثر رجعي؟
مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟
ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة
أرسنال يتقدم على إنتر 2-1 في نهاية الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا
ويل سميث يتجول في الأهرامات: عطلة نهاية الأسبوع من مصر.. صور
شوط أول | ريال مدريد يتقدم على موناكو بهدفين في دوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: أعداء الوطن شعروا بالقلق فور إعلان كتاب أسرار.. شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت| أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:


تنظيم الاتصالات: الهواتف المحمولة المنتجة في مصر معفاة من الجمارك ولها ضمان
علق محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج .


شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت
نفى السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاهدة نهائي بطولة اليورو مع نتنياهو، قائلا:" لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو وتم استغلال الصورة في غير محلها.


دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب
أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات، على أهمية شراء الذهب من مصادر موثوقة، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يحرص على الحصول على فاتورة رسمية تحتوي على البيانات الكاملة للقطعة، مثل الوزن والعيار وختم مصلحة الدمغة والموازين.


ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إثيوبيا بنت سدا على نهر النيل والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا فعلت بلادنا ذلك، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.


المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد

أجاب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما هو الهدف من قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، إذا كان هذا الاستثناء حين إقراره هدفه الحد من التهريب، وكان هناك تليفون واحد مستثنى؟ هل الهدف هو استهداف حصيلة جمركية؟ قائلًا: «لا يمكن أن يكون الهدف استهداف الحصيلة، بالعكس. عندما يكون هناك منتج غير متوفر في السوق المحلي، لا يمكن منع جلب التليفونات ويجب منح استثناء بالإعفاء، ولكن الآن الوضع تغير، كما أن هذا كان استثناءً وليس قانونًا».


أحمد موسى: أعداء الوطن شعروا بالقلق فور إعلان كتاب أسرار
وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر لكل من الإعلاميين نشأت الديهي ومحمد الباز عن حلقة أمس، مؤكدًا أن عددا كبيرا من الجمهور تواصل معه وشكره على الكتاب، مشيرًا إلى أن الكتاب متوفر في جميع مكتبات الأهرام، وفي محطات المترو، وأرض المعارض، حيث سيتم افتتاح المعرض يوم الخميس، كما أنه متاح أونلاين.


أحمد موسى: الارهابي أحمد دومه خائن وعميل وحرض على حرق الوطن في 2011
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الارهابي أحمد دومه خائن وعميل وحرض على حرق الوطن في عام 2011.


مصر الأولى عالميا.. الصحة: نسب الولادة القيصرية تصل إلى 80%
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الولادة القيصرية في مصر تصل إلى 72-80%، مقارنةً بالتوصيات العالمية التي تتراوح بين 15 و20%، ما يجعل مصر الأولى عالميًا في هذا المجال.


أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لابد من مراعاة المصريين بالخارج وأن نسمح لهم بهاتف واحد فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج نظرة مهمة للمصريين بالخارج.


 

سامح شكري مصر احمد موسى الموبايلات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

التوقيت الشتوي

لا تعديل على الساعة القانونية خلال رمضان.. العمل بالتوقيت الصيفي في موعده المحدد| التفاصيل بالقانون

ترشيحاتنا

الهالات السوداء

حيل منزلية لعلاج الهالات السوداء بسرعة

الصداع النصفي

أعراض الصداع النصفي وعلامات تنذر به قبل حدوثه

فتة كبدة الدجاج

شهية واقتصادية.. طريقة فتة كبدة الدجاج

بالصور

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد