أحمد موسى: أعداء الوطن شعروا بالقلق فور إعلان كتاب أسرار.. شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت| أخبار التوك شو

تنظيم الاتصالات: الهواتف المحمولة المنتجة في مصر معفاة من الجمارك ولها ضمان

علق محمد إبراهيم المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج .



شكري: لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو .. والصورة استُغلت

نفى السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مشاهدة نهائي بطولة اليورو مع نتنياهو، قائلا:" لم أشاهد نهائي اليورو مع نتنياهو وتم استغلال الصورة في غير محلها.



دا اللي هيبعدك عن أي غش | آي صاغة توجه نصيحة مهمة لمشتريّ الذهب

أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات، على أهمية شراء الذهب من مصادر موثوقة، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يحرص على الحصول على فاتورة رسمية تحتوي على البيانات الكاملة للقطعة، مثل الوزن والعيار وختم مصلحة الدمغة والموازين.



ترامب : تدخلت في أزمة سد إثيوبيا لحلها .. والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إثيوبيا بنت سدا على نهر النيل والولايات المتحدة موّلته ولا أعلم لماذا فعلت بلادنا ذلك، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



المالية: الشركات الموجودة في مصر تنتج 20 مليون موبايل.. والسعر جيد

أجاب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما هو الهدف من قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، إذا كان هذا الاستثناء حين إقراره هدفه الحد من التهريب، وكان هناك تليفون واحد مستثنى؟ هل الهدف هو استهداف حصيلة جمركية؟ قائلًا: «لا يمكن أن يكون الهدف استهداف الحصيلة، بالعكس. عندما يكون هناك منتج غير متوفر في السوق المحلي، لا يمكن منع جلب التليفونات ويجب منح استثناء بالإعفاء، ولكن الآن الوضع تغير، كما أن هذا كان استثناءً وليس قانونًا».



أحمد موسى: أعداء الوطن شعروا بالقلق فور إعلان كتاب أسرار

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر لكل من الإعلاميين نشأت الديهي ومحمد الباز عن حلقة أمس، مؤكدًا أن عددا كبيرا من الجمهور تواصل معه وشكره على الكتاب، مشيرًا إلى أن الكتاب متوفر في جميع مكتبات الأهرام، وفي محطات المترو، وأرض المعارض، حيث سيتم افتتاح المعرض يوم الخميس، كما أنه متاح أونلاين.



أحمد موسى: الارهابي أحمد دومه خائن وعميل وحرض على حرق الوطن في 2011

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الارهابي أحمد دومه خائن وعميل وحرض على حرق الوطن في عام 2011.



مصر الأولى عالميا.. الصحة: نسب الولادة القيصرية تصل إلى 80%

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الولادة القيصرية في مصر تصل إلى 72-80%، مقارنةً بالتوصيات العالمية التي تتراوح بين 15 و20%، ما يجعل مصر الأولى عالميًا في هذا المجال.



أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن لابد من مراعاة المصريين بالخارج وأن نسمح لهم بهاتف واحد فقط، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج نظرة مهمة للمصريين بالخارج.



