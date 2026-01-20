قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشراكة مع البنك المركزي.. "منحة علماء المستقبل" تفتح أبواب الأمل لطلاب المحافظات الحدودية وذوي الهمم
مصر تفوز بجائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحياً من منصة Tongcheng العالمية
أحمد موسى يطالب بالسماح للمصريين بالخارج بهاتف واحد معفى من الضرائب
مدبولي لطلاب المبادرة الوطنية لدعم متميزي الجامعات: تبعثون فينا الأمل بمستقبل أفضل
حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق
من كشف طبي إلى تريند عربي | أول تعليق من طبيب الأطفال صاحب فيديو الرضيع : ما خرج من القلب وصل إلى الملايين
مدبولي يطلق "منحة علماء المستقبل".. لا عائق مادي أمام إبداع الطالب المصري والاستثمار في الشباب أولوية
ننشر توصيات مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في دورته الـ36
زيلينسكي: أوكرانيا تلقت دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة بقيادة ترامب
رئيس الوزراء: أشكر السيدة انتصار السيسي على رعاية المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين
ليس إرثًا ولا حراما .. الحكم الشرعي لكتابة جزء من الأملاك لابن دون الآخر
اختراق إنستجرام .. تسريب بيانات 17 مليون مستخدم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصر الأولى عالميا.. الصحة: نسب الولادة القيصرية تصل إلى 80%

وزير الصحة
وزير الصحة
هاني حسين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الولادة القيصرية في مصر تصل إلى 72-80%، مقارنةً بالتوصيات العالمية التي تتراوح بين 15 و20%، ما يجعل مصر الأولى عالميًا في هذا المجال.

وأوضح أن هذه النسب المرتفعة لا تُعزى للأسباب الطبية فقط، بل تتداخل معها أسباب ثقافية واجتماعية مرتبطة بالوعي الجمعي للمواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الولادة القيصرية عملية جراحية تدخل على خلاف الطبيعة الأصلية للولادة، ويجب اللجوء إليها فقط عند وجود مبررات طبية واضحة.

وذكر، أن التدخل غير المبرر قد يؤدي إلى أضرار صحية كبيرة للأم، منها زيادة معدلات النزيف بمعدل ثلاثة أضعاف عن الولادة الطبيعية، واحتمالية العدوى، وتأخر الشفاء، وصعوبة الرضاعة الطبيعية، ومضاعفات الحمل المستقبلية مثل المشيمة الملتصقة.

وأشار عبد الغفار إلى تأثير الولادة القيصرية على الجنين، موضحًا أن التدخل الجراحي يزيد خطر المشاكل التنفسية، ودخول الحضانات، والتأثير على "الميكروبيوم" المعوي، ويزيد احتمالات الإصابة بالربو والحساسية والتوحد في مراحل الطفولة.

وأكد عبد الغفار أن الوزارة بدأت حملة إعلامية لتوعية المجتمع بأخطار الولادات القيصرية غير المبررة، باستخدام كافة الوسائل الإعلامية والدرامية والفيلمية، بهدف حماية الصحة العامة للأمهات والأجنة والحد من اللجوء غير الضروري للتدخلات الجراحية.

