البرلمان الأوروبي يجمد تصديق الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة وسط انتقادات داخلية
في يومهم العالمي | وزيرة التضامن : احترام كبار السن ميزان أخلاق الأمم
"من أول تجربة برلمانية تبدأ المسؤولية".. الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق برنامجًا تدريبيًا للنواب الجدد
مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف عن تفاصيل خطة إعمار غزة
تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
دعاء الإفطار أول يوم في شعبان.. اغتنم أوقات الاستجابة بكلمات تفتح لك أبواب الرزق
الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل
رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند
اعتقالات عقب نهائي أمم إفريقيا.. الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب
إعادة الاعتبار للبعد الإنساني في أماكن العمل | تفاصيل مهمة
الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول
بيراميدز يتأهل لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة توقع برتوكول تعاون لتنمية الكوادر البشرية ودعم الابتكار في الإدارة الحكومية

عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع مذكرة تفاهم  ، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لتنمية الكوادر البشرية ودعم الابتكار في الإدارة الحكومية، مع تركيز خاص على التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ووقّعت المذكرة منال مأمون، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الصحة، وأحمد رضا، مدير مركز التعلم المستمر بالجامعة. وحضر التوقيع من الجانب الحكومي الدكتور محمد عبدالوهاب، مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر. فيما حضر من الجانب الجامعي الدكتور نادر البُكل، رئيس الجامعة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

توسيع نطاق برامج التدريب لتنمية رأس المال البشري

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المذكرة تهدف إلى تطوير التعاون في عدة محاور رئيسية تشمل: توسيع نطاق برامج التدريب لتنمية رأس المال البشري وصقل المهارات القيادية والشخصية، وتنظيم فعاليات وأنشطة تدريبية واستشارية متخصصة، وتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية متقدمة تتضمن دبلومات مهنية وبرامج ماجستير مصممة وفق احتياجات القطاع الصحي الحكومي.

كما تشمل الأهداف تحديد الاحتياجات التدريبية ذات الأولوية، وتوفير الخبراء والمدربين المؤهلين، وتقديم دعم فني متخصص في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر برامج مكثفة، مع منح شهادات معتمدة مع نهاية كل برنامج. وأضاف أن المذكرة تنص أيضاً على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المجانية انطلاقاً من مسؤولية الطرفين المجتمعية، ودعم خطط الوزارة في تطوير الكوادر.

ولضمان متابعة التنفيذ الفعّال، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يتبع توصياته ويطور آليات التعاون المستمر. وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو بناء كوادر صحية مؤهلة تكنولوجيًا وقياديًا، قادرة على مواكبة التطورات العالمية في قطاع الإدارة الصحية والابتكار الرقمي.

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الكوادر البشرية التحول الرقمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بتليجرام.. وتؤكد: جاري الحل

ميدو

التحفظ على أحمد حسام ميدو لحين صدور قرار المحكمة في تهمة سب محمود البنا

مانشستر سيتي

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

كيا k4

بفتيس مانيوال.. كيا تطلق سيارة K4 الهاتشباك موديل 2026

فيراري

فيراري تبيع هذه السيارة بـ 3 أضعاف سعرها.. إيه السر؟

مازدا

مازدا تعلن تأجيل طرح سيارتها الكهربائية إلى هذا الموعد

بالصور

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع البوسطة بالزقازيق | صور

محافظ الشرقية

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

أفضل رياضة لتخفيف الوزن.. خطوات ممارستها لحرق الدهون بسرعة

«اشتريت لقب الأسطورة».. فاطمة عمر تفتح قلبها لـ "صدى البلد" وتحكي عن 25 عامًا من الذهب والدموع: لا يوجد شيء اسمه إعاقة

فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ريهام عاصم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

