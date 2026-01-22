قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منح واشنطن جزء منها.. تفاهمات أمريكية دنماركية بشأن جرينلاند
نقيب الأطباء: تحسين بيئة العمل والتدريب أولوية قصوى
بمشاركة صلاح.. ليفربول يكتسح مارسيليا بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تعاملت مع القوة كهدف لا كأداة.. خبير سياسي يُحذّر من تداعيات النهج العسكري الأمريكي على العالم
يحمي الجهاز العصبي ويقوي العظام.. فوائد لا تعرفها عن تناول التمر
سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري
السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول
برقم غير مسبوق.. هاتف iQOO 15 Ultra يفرض نفسه في عالم الأداء
الديهي: قبول الرئيس السيسي الانضمام لمجلس السلام الدولي يؤسس لنظام عالمي جديد
الديهي: لقاء السيسي وترامب الأهم والأكثر اهتمامًا لدى المحللين والساسة
تفاصيل العثور على ضحايا جريمة المنوفية مخنوقين داخل منزل مهجور
برلماني: لقاء السيسي وترامب في دافوس يعكس ثقة دولية في القيادة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السفير حجازي: مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تعزز مكانة مصر الدولية وصوتها المسؤول

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أكد السفير الدكتور محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أهمية مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، المنعقد بمدينة دافوس السويسرية تحت شعار "روح الحوار"، لما تمثله من تعزيز لمكانة مصر الدولية كدولة محورية وركيزة للاستقرار، وصوت مسؤول في القضايا الإقليمية والدولية.

وقال السفير حجازي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إن مشاركة الرئيس السيسي في "قمة دافوس" تعزز الدبلوماسية الرئاسية من خلال اللقاءات الثنائية، التي تسهم في توضيح الرؤية المصرية تجاه الأزمات الإقليمية، وبناء مزيد من التفاهمات السياسية، لاسيما أن هذا المنتدى العالمي لم يعد مجرد تجمع اقتصادي يضم قادة المال والأعمال وصناع القرار، بل تطور تدريجيًا ليصبح منصة سياسية–استراتيجية فاعلة في صياغة التوجهات الدولية.

مكانة مصر في معدلات الاستقرار الإقليمي والدولي

وأضاف السفير حجازي أن القمة الثنائية التي تجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى تكتسب أهمية خاصة، ليس في بعدها الثنائي فحسب، بل في دلالاتها الإقليمية والدولية الأوسع، بالنظر إلى مكانة مصر في معدلات الاستقرار الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن مصر تدخل "قمة دافوس 2026" من موقع متميز مقارنة بالعديد من دول الإقليم، كونها دولة مركزية تجمع بين موقع جغرافي يتحكم في شرايين التجارة العالمية، وثقل سكاني وعسكري وسياسي، ودور تقليدي مؤثر في إدارة الأزمات الإقليمية، وهو ما يدفع المجتمع الدولي ولاسيما واشنطن للتعامل مع مصر باعتبارها صمام أمان في الشرق الأوسط وشرق المتوسط وشمال إفريقيا، وشريكًا لا غنى عنه في إدارة ملفات الأزمات بالمنطقة، وركيزة أساسية في أمن البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن القمة المصرية–الأمريكية ستتناول ملف أمن البحر الأحمر، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الأمن والاستقرار في ملف الأمن المائي بحوض النيل، بجانب التعامل بحسم مع قضية سد النهضة الإثيوبي، والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، بما يسهم في دفع إقليمي البحر الأحمر وحوض النيل وشرق إفريقيا نحو الاستقرار، وذلك في إطار تعاون استراتيجي شامل.

ورأى السفير حجازي أن "قمة دافوس" تنعقد في توقيت دولي بالغ الحساسية، وفي لحظة شديدة التعقيد، تتسم بتآكل قواعد النظام الليبرالي، وتداخل التحولات الجيوسياسية مع محاولات إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، إلى جانب التسارع التكنولوجي غير المسبوق، وتصاعد الاستقطاب الدولي، وتزايد النزاعات الإقليمية ذات التأثير العالمي.

وأوضح أن شعار "روح الحوار" يعكس إدراكًا دوليًا بأن العالم دخل مرحلة جديدة تُعاد فيها صياغة أولويات الدول، وعلى رأسها الأمن القومي في مجالات التجارة والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية كعناصر حاكمة في القوة الشاملة للدول، فضلًا عن الطاقة والأمن الغذائي باعتبارهما قضايا استقرار سياسي لا مجرد ملفات تنموية، في ظل عودة الدولة الوطنية كلاعب رئيسي في النظام الدولي.

وشدد على الأهمية الخاصة التي تتمتع بها مصر في هذا السياق، باعتبارها دولة مستقرة في محيط إقليمي مضطرب، ودولة محورية ذات موقع جغرافي–سياسي حاسم، ودولة ارتكاز إقليمي قادرة على الربط بين دوائر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط.

ولفت السفير حجازي إلى أن مصر تمثل ركيزة أساسية للمجتمع الدولي والدول الكبرى، بوصفها دولة الارتكاز الإقليمي والوسيط الرئيسي في ملفات الشرق الأوسط، لاسيما في قطاع غزة، والضامن للاستقرار، والقادرة على التعامل مع ترتيبات ما بعد الصراع، ومنع اتساع رقعة النزاعات إقليميًا، وتأمين الحدود والمعابر.

واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يثمّن عاليًا حرص مصر على تحقيق الاستقرار الإقليمي عبر تسوية الأزمات بالوسائل السياسية والسلمية، ورفض الحلول العسكرية، وتمسكها بمركزية الحلول السياسية كمدخل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار المستدامين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دافوس مساعد وزير الخارجية الأسبق مصر القضايا الإقليمية والدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

ترشيحاتنا

بذور الشيا

هؤلاء الممنوعون من تناول بذور الشيا

الجفاف

الجو قالب حر شوية.. كيف تحمي نفسك من الجفاف

العضلات

الوقاية من الشيخوخة المبكرة وتقوية العضلات.. فوائد خارقة لطعام رخيص

بالصور

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز
صورة ياسمين عبد العزيز

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد