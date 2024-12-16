خطة استراتيجية للتطوير.. معهد القطن: المحصول المصري مازال الأجود والأقوى عالميا

أكد الدكتور مصطفى عطية المتحدث باسم معهد القطن، أن القطن المصري مازال يحتفظ بجودته وقوته على مستوى العالم .

وقال مصطفى عطية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن “ المذاع على قناة “ الحدث اليوم”: ”القطن المصري مازال الأجود والأنعم والأمتن والاقوى عالميا ".

وتابع مصطفى عطية " عند تصنيف القطن على مستوى العالم تحصد الأصناف المصرية المراكز الأولى".

وأكمل مصطفى عطية: الدولة اتخذت إجراءات استباقية ووضعت خطة استراتيجية وطنية للنهوض بمحصول القطن في محور الزراعة والتصنيع ".

ولفت مصطفى عطية: "لدينا مجموعة من الأصناف عالية الإنتاجية والمنخفضة في استهلاك الماء وقادرة على التعامل مع التغيرات المناخية.. ونتبع أساليب زراعة حديثة في القطن بالإضافة إلى الميكنة".

وتابع مصطفى عطية :" الدولة وضعت منظومة جديدة لتداول الأقطان التي تعتمد على الدمج بيبن نظام التسويق التعاوني ونظام التسويق الحر ".

من جانبه صرح الدكتور مصطفي عمارة رئيس بحوث المعاملات والمتحدث الإعلامي لمعهد القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بأنه بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء (2129 لسنة 2018) والقرار الوزارى (25 لسنة 2024) فى شأن نظام تداول القطن لموسم 2024/2025، تم أمس الأحد الموافق 15 ديسمبر استئناف مزادات القطن في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بعقد المزاد الخامس لبيع محصول القطن الزهر وذلك بمحافظة الاسكندرية في الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، وبحضور رتيبة محمود العضو المنتدب ورئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان والمهندس أنطوان أديب رئيس الادارة المركزية للفرز والتحكيم، والمهندس محمد زعلوك رئيس الإدارة المركزية لإختبارات الرطوبة، ومحمد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة هيئة تحكيم القطن، والدكتور عمر عابدين مساعد وزير المالية والدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن، والمهندس وليد السعدنى رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل، ودكتورة بديعة انور مدير محلج تقاوى الأساس بسخا وبحضور رؤساء شركات تجارة الأقطان بالإضافة للعديد من مندوبى التعاونيات والجمعيات والمزارعين.

