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الحكومة توافق علي تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية مجاناً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحكومة توافق علي تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية مجاناً

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي
فريدة محمد
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وافقت الحكومة علي مطلب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي، بأن يكون تصفح جميع المواقع التعليمية والحكومية مجاناً للمواطنين، من خلال الإنترنت الارضي لدعم منظومه التحول الرقمي.

وأضاف رئيس اتصالات النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المطالب تأتي لدعم وصول خدمات الانترنت لجميع المواطنين، ضمن الاستراتيجية تسعي إليها القيادة السياسية بتوفير جميع  الخدمات الحكوميه والتعليمية للمصريين ، بما يعزز الطفرة التكنولوجية التي تسير بها الدولة المصريه في الجمهورية الجديدة.

ولفت بدوى إلى أن مستخدمي الإنترنت الارضي يستطيعون تصفح جميع المواقع التعليميه والحكومية ، دون محاسبة ، أو خصم من الرصيد الخاص بهم ، للمساهمه في المعرفه وزيادة التحصيل للطلبه بمختلف المراحل التعليمية.

وبين رئيس اتصالات النواب بأن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الاتصالات ، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لإقرار مزيد من الميزات والخدمات للمواطنين المصريين بما يتماشي مع الارتقاء بخدمات الانترنت بجميع محافظات الجمهورية المقدمة للمشتركين والطلبه ولدعم البحث العلمي والتعليم التكنولوجي.

مجلس النواب النائب احمد بدوي دعم منظومه التحول الرقمي

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