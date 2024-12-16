زيزو وحكيم من حفل توزيع الكاف بالمغرب

نشر الإعلامي خالد الغندور صورة لـ أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك وأشرف حكيم لاعب منتخب المغرب.

وظهر زيزو وحكيم وهما يتبادلان السلام في حفل توزيع الكاف.



ويحل موعد حفل جوائز الكاف 2024 لاختيار الأفضل في قارة إفريقيا لعام 2024 الجاري، في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت.

وتقام فعاليات حفل جوائز الكاف في مدينة مراكش المغربية؛ لاختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024، والتي يتصدرها النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ويغيب عن ترشيحها محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي في مفاجأة صادمة للجماهير المصرية.