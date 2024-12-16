رئيس التمثيل التجارى يستقبل محافظ مدينة جوانجراو الصينية

استقبل الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وانغ شوي تشون محافظ مدينة جوانجراو الصينية ونائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمدينة جوانجراو الصينية والوفد المرافق له، الذي ضم ممثلين رسميين عن مدينة جوانجراو، وممثلي ثلاث من أكبر الشركات الصينية المصنعة لإطارات السيارات، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار المتاحة في مصر في مجال صناعة إطارات السيارات.

في كلمته، أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والصين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تعكس التزام البلدين بالتعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. واستعرض أهم حوافز الاستثمار المتاحة في قطاع السيارات، موضحاً الإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحفيز توطين صناعة السيارات ومنها البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات. كما أطلع الوفد على مستجدات قطاع صناعة إطارات السيارات في مصر ومنها لخطة المقدمة من الهيئة العربية للتصنيع لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم المتخصصة في إنتاج الإطارات، وكذا مشروع إقامة أول رصيف رو-رو مخصص للسيارات SCAT الجاري تنفيذه في منطقة قناة السويس، لخدمة صناعة السيارات الجاري توطينها بالمنطقة.

ودعا رئيس التمثيل التجارى الوفد الصيني لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر في مجال صناعة إطارات السيارات مشيراً إلى المفاوضات الجارية بين بعض شركات تصنيع السيارات العالمية والحكومة المصرية لتصنيع السيارات في مصر، وهو ما سيخلق سوقاً أكبر لصناعة إطارات السيارات وغيرها من الصناعات المغذية.

من جانبه، أشار رئيس الوفد الصيني إلى احتفال مصر والصين خلال عام 2024 بمرور عشر سنوات على ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. واستعرض أبرز الزيارات الرسمية المتبادلة لمسئولي البلدين مؤخراً والتي تعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا. وأكد على تزايد الاهتمام من جانب الشركات الصينية ببحث فرص الاستثمار في مصر في المجالات المختلفة.

شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري مها زكريا مدير إدارة الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري والسكرتير الأول التجاري ندى حسني مسئول ملف الاستثمارات الصينية بالإدارة وكذا ممثلون عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم استعراض حوافز وأنظمة الاستثمار في مصر، والرد على استفسارات الجانب الصيني بشأن توفر مقومات الاستثمار، خاصةً مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة الخضراء، حيث تستهدف الشركات الصينية التصدير للأسواق الخارجية، بما فيها السوق الأوروبي، وأكد رئيس التمثيل التجاري في هذا الصدد على حرص مصر على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الشركات الصينية بما يخدم مصالح الطرفين ويحقق التنمية المستدامة.