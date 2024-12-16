اتحاد الكرة يهنئ الأهلي بجائزة أفضل ناد في أفريقيا

هنأ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة النادي الأهلي المصري بمناسبة فوزه بجائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل ناد في القارة لعام ٢٠٢٤ .

وقدّم الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئته في رسالة إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإلى كل أعضاء مجلس إدارته والمسئولين عن اللعبة في النادي وإلى جماهيره العريضة .

وأكد الاتحاد أيضاً على أن فوز الأهلي المستحق بهذه الجائزة يعكس المكانة الكبيرة للكرة المصرية على مستوى القارة واستمرار التفوق اللافت لها، داعياً لتضافر جهود كافة عناصر اللعبة في بلدنا من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات الرياضية وتحقيق مزيد من الإنجازات لإسعاد الملايين من جماهيره ومحبي كرة القدم.