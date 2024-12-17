بمحرك كهربائي .. تويوتا تكشف النقاب عن "أوربان كروزر" الرياضية

كشفت تويوتا اليابانية عن نسختها الجديدة أوربان كروزر، والتي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الرياضية، مع قدرات فنية تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهربائية، ومن المقرر ظهور تلك السيارة رسميًا للمرة الأولى، في معرض بروكسل للسيارات يناير 2025.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER

تعتمد سيارة تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER على بطارية سعة 49 كيلووات، وأخرى سعة 61 كيلووات، حسب طرازات الدفع الأمامي أو الكلي للعجلات، بينما تستمد أوامر الحركة من محرك بقوة 142 أو172 حصانا، بالإضافة إلى محرك آخر بقوة 182 حصانا.

تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER

التصميم الخارجي للسيارة تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER

ترتكز سيارة تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER على قاعدة عجلات طولها 2.700 مم، بينما يبلغ طول السيارة الكلي بحوالي 4.285 مم، وجنوط رياضية تعزز من المفهوم الخاص بهذه النسخة، إلى جانب سبويلر خلفي نحيف، ودعامات أعلى ناحية العجلات والأجزاء الجانبية بشكل مرورًا بالصادم الأمامي والخلفي.

تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER

تجهيزات السيارة تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER

زودت السيارة تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER بعدد من التجهيزات حيث تضم مقصورة عصرية، تحتوي على شاشة للترفيه تعمل باللمس قياسها 10.1 بوصة، بالإضافة إلى لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، مرايات جانبية كهربائية، مستشعرات حركة.

تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER

تحتوي سيارة تويوتا أوربان كروزر URBAN CRUISER على نظام صوتي ترفيهي JBL، عجلة قيادة مالتي فانكشن، سقف زجاجي بانوراما، كاميرا للمتابعة، مكيف هواء أوتوماتيكي، أنظمة مساعد قائد المركبة ADAS، وخيارين للبطارية الليثيوم فوسفات الحديد، فرامل يد كهربائية.