رد فعل زيزو بعد عدم تتويجه بجائزة الأفضل في إفريقيا 2024

ظهر نجم نادي الزمالك أحمد سيد "زيزو" حزيّنا لحظة إعلان فوز حارس مرمى فريق صندوانز الجنوب أفريقي ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة في عام 2024.



وخسر الثنائي المصري حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي وأحمد مصطفى زيزو، لاعب نادي الزمالك، جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2024، المقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'كاف'، خلال الحفل الذي أقيم اليوم الاثنين، لصالح حارس مرمى صن داونز ومنتخب جنوب أفريقيا، رونوين ويليامز.



وأقيمت مراسم توزيع حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» للأفضل في أفريقيا 2024، مساء اليوم الإثنين، بمدينة مراكش بالمغرب.



ومن المقرر أن يتم توزيع 15 جائزة خلال حفل اليوم عن الأفضل في أفريقيا 2024، وهم: أفضل لاعب ولاعبة، وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للنساء، وأفضل حارس مرمى، وحارسة مرمى، لاعب الأندية للعام، ولاعبة الأندية للعام، أفضل لاعب شاب، وأفضل لاعبة شابة، المنتخب الوطني للرجال، وكذلك النساء، نادي الرجال، ونادي النساء، وأخيرًا هدف العام.