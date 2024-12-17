الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 22 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 21 11

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 10

طنطا 20 12

دمياط 22 14

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 07

السويس 20 11

العريش 23 11

رفح 21 10

رأس سدر 22 11

نخل 18 01

كاترين 15 01

الطور 22 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 12

السلوم 19 08

سيوة 20 06

رأس غارب 25 14

الغردقة 26 14

سفاجا 25 15

مرسى علم 25 16

شلاتين 26 20

حلايب 25 19

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 07

بني سويف 22 07

المنيا 23 06

أسيوط 23 06

سوهاج 24 09

قنا 25 11

الأقصر 25 10

أسوان 26 12

الوادى الجديد 25 09

أبوسمبل 26 14