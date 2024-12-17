قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي بالجيش الروسي في انفجار بموسكو
تحرك في البرلمان لإلغاء إرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت
راتب ضخم.. الكشف عن عقد جروس مع الزمالك
استقرار أسعار الذهب عالميا قبل اجتماع الفدرالي الأمريكي
أول تعليق للجيش الإيراني على تهديدات ترامب المستمرة لطهران
في صفقة تبادلية.. نجم دفاع زد يقترب من الأهلي
حقيقة ضم الأهلي لنجم ريال مدريد السابق قبل مونديال الأندية
الناجي الوحيد.. ابن «نهير» ضحية شقة المنيل: كل حاجة حلوة راحت| فيديو
أخبار السيارات| أوتوماتيك مستعملة بسعر 160 ألف جنيه.. تسلا سايبر تراك مطلية بالذهب عيار 24
أمير هشام: بيراميدز طلب ضم مدافع سموحة في يناير
رياح وأمطار وشبورة على هذه المناطق.. حالة طقس الثلاثاء 17 – 12 – 2024
على أجهزة التنفس.. أول صورة لـ منى فاروق بعد وعكة حقن التخسيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
×

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 تغيرات ملحوظة. سعر جرام الذهب عيار 24 وسعر الجنيه الذهب يعكس الحركة اليومية في سوق الذهب والتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24:

سعر البيع: 4349 جنيه مصري

سعر الشراء: 4326 جنيه مصري

سعر الجنيه الذهب:

سعر البيع: 30440 جنيه مصري

سعر الشراء: 30280 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 24: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4349 جنيه مصري للبيع و4326 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات صغيرة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 22: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 3986 جنيه مصري للبيع و3965 جنيه مصري للشراء، مما يشير إلى استقرار متوسط في الأسعار.

سعر الذهب عيار 21: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3805 جنيه مصري للبيع و3785 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 18: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3261 جنيه مصري للبيع و3244 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 14: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2537 جنيه مصري للبيع و2523 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 12: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 2174 جنيه مصري للبيع و2163 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

الاونصة: يبلغ سعر الاونصة حوالي 135256 جنيه مصري للبيع و134545 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

الجنيه الذهب: يبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 30440 جنيه مصري للبيع و30280 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

الأونصة بالدولار: يبلغ سعر الأونصة حوالي 2653.23 دولار أمريكي، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

أسعار الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

أجهزة وزارة الداخلية في الطقس السيء

تحذيرات من حالة الطقس.. رسالة وزارة الداخلية بشأن المنخفض الجوي| تفاصيل

النادى الاهلي ومرتضي منصور

تعليق مرتضى منصور على فوز الأهلي وخسارة زيزو في جوائز إفريقيا

حريق شقة المنيل

بعد فاجعة شقة المنيل.. روشتة كاملة للحماية من الماس الكهربائي

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد على منطقتين في مصر

النشرة الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد (إليكم درجات الحرارة)

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

الاهلي

ظلم.. تعليق صادم من عمرو الدردير على فوز الأهلي بأفضل ناد في أفريقيا 2024

نبيل الحلفاوي

كان عنده سرطان.. محمود سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

ترشيحاتنا

الخطيب

ملفات هامة على طاولة الأهلي في اجتماع الخطيب وكولر مع لجنة التخطيط

كولر

موقف الأهلي من كولر بعد الخسارة أمام باتشوكا

سيد ياسين

سيد ياسين: لا أعلم سبب رحيلي عن تدريب إنبي

بالصور

فيديو يحصد الملايين.. عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها.. ما السبب؟.. شاهد

فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد
فيديو يحصد الملايين عروس تنهار بالبكاء في يوم زفافها ..ما السبب ؟شاهد

ناقد موضة: نادين نجيم لوحة نابضة بالحياة في إطلالتها الأخير.. شاهد

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

ناقد موضة يعلق على إطلالات مي عمر في مهرجان البحر الأحمر.. ماذا قال؟

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

ياسمين صبري بإطلالة رياضية وجسد أكثر رشاقة ونحافة |شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد