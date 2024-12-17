سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 17-12-2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 تغيرات ملحوظة. سعر جرام الذهب عيار 24 وسعر الجنيه الذهب يعكس الحركة اليومية في سوق الذهب والتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24:

سعر البيع: 4349 جنيه مصري

سعر الشراء: 4326 جنيه مصري

سعر الجنيه الذهب:

سعر البيع: 30440 جنيه مصري

سعر الشراء: 30280 جنيه مصري

سعر الذهب عيار 24: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 4349 جنيه مصري للبيع و4326 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات صغيرة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 22: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 3986 جنيه مصري للبيع و3965 جنيه مصري للشراء، مما يشير إلى استقرار متوسط في الأسعار.

سعر الذهب عيار 21: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3805 جنيه مصري للبيع و3785 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 18: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3261 جنيه مصري للبيع و3244 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 14: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 2537 جنيه مصري للبيع و2523 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

سعر الذهب عيار 12: يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 2174 جنيه مصري للبيع و2163 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

الاونصة: يبلغ سعر الاونصة حوالي 135256 جنيه مصري للبيع و134545 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

الجنيه الذهب: يبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 30440 جنيه مصري للبيع و30280 جنيه مصري للشراء، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.

الأونصة بالدولار: يبلغ سعر الأونصة حوالي 2653.23 دولار أمريكي، مما يعكس تقلبات معتدلة في الأسعار.