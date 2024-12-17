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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رياح وأمطار وشبورة على هذه المناطق.. حالة طقس الثلاثاء 17 – 12 – 2024

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 17 – 12 – 2024 اكدت ان الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا. 

حالة طقس الثلاثاء 

حالة طقس الثلاثاء 17 - 12 - 2024

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس اليوم الثلاثاء أن حالة الجو ستكون مائلة للبرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من من وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالإضافة الى وجود أمطار خفيفة على مناطق السواحل الشمالية على فترات متقطعة. 

بالإضافة إلي وجود نشاط للرياح على مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 

حالة طقس القاهرة اليوم الثلاثاء 

سجلت حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمي 22 والصغرى 11 درجة فيما سجلت السواحل الشمالية العظمي 20 والصغرى 11 وسجلت حالة الطقس عبى جنوب الصعيد العظمي 26 والصغرى 11 درجة 

حالة طقس الإسكندرية الثلاثاء 17 – 12 – 2024

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس الإسكندرية اليوم الثلاثاء عن درجة الحرارة العظمي 21 والصغري 11 درجة فيما سجلت مدينة العلمين درجات حرارة العظمي 20 والصغرى 10 وسجلت محافظة مطروح 20 درجة للعظمية و12 للصغرى

فيما كشفت الأرصاد الجوية عن وجود شبورة مائية على القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد الذى يشهد 06 كدرجة حرارة صغري 

كما حذرت الأرصاد الجوية من وجود امطار خفيفة على ورياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وأكدت توقعات الأرصاد الجوية نشاط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد 

حالة  الطقس فى القاهرة والاسكندرية 
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