سميرة عبدالعزيز: قرار تعييني بالشيوخ مفاجأة وشرف أن يعرفني الرئيس

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إن أكثر ما جذبني إلى زوجي الراحل محفوظ عبد الرحمن هو ثقافته ومشاعره وحبه لمصر، فقد كان يعشق مصر بشكل كبير جدًا.

وأضافت سميرة، خلال مقابلتها لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، انه في مرحلة من حياتي عرض عليّ مسلسل كوميدي، وقد كنت أرغب في تقديم أدوار كوميدية، لكن عندما قرأ زوجي محفوظ عبد الرحمن النص، قال لي: “لا، هذا ليس نوعك. سأكتب لكِ مسلسلًا كوميديًا لائقًا، لأن هناك فارقًا بين الكوميديا الراقية والتهريج، وأنتِ لستِ من النوع الذي يقدم التهريج.” كما كان يرفض أدوار الشر، لأنني لا أحب تجسيد الشخصيات الشريرة، وفي حياتي لم أقم بأداء دور شرير.

وأوضحت سميرة، ان قرار تعييني نائبة في مجلس الشيوخ، فقد فوجئت بهذا القرار، وقلت حينها: ما شأني بالسياسة، ومن الذي يعين في مجلس الشيوخ؟” فأجابوني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أصدر القرار .. فتفاجأت وقلت وقتها: الرئيس يعرفني! فهذا شرف كبير لي.