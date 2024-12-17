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لقطات من افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

لقطات من افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدار الأوبرا

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
تقى الجيزاوي
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أقيم اليوم حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وشكر وحيد صبحي رئيس المهرجان وزارة الثقافة عن المجهودات المبذولة في إخراج حفل الافتتاح بهذا الشكر، كما عبر عن سعادته بمشاركة قناة الوثائقية كراعي للمهرجان برئاسة شريف سعيد معتبرا الرعاية خطوة هامة جدا في مسيرة المهرجان.

وسرد شريف مندور رئيس مؤسسة بيت الفيلم، قصة نشأة المهرجان من خلال مجموعة من الشباب حلموا بتقديم المهرجان وقد كان، معربا عن سعادته من حجم الحضور.


واكد الفنان و الناقد الفني احمد النبوي مدير المهرجان، أن الدورة السادسة هذا العام ستعرض ٥٥ فيلم يتنافسون على جوائز المهرجان، كما سيقيم ندوة للنجم خالد النبوى وعدد من اللقاءات مع صناع السينما.



واعرب تامر بجاتو المدير التنفيذي للمهرجان عن سعادته من حجم الحضور في ليلة الافتتاح، والذي يؤكد اهتمام صناع السينما بالأفلام القصيرة، مؤكدا أن المهرجان توسع بشكل كبير، حيث بدأ المهرجان بعروض أفلام فقط، إلى أن المهرجان حاليا يعرض أفلام ويقيم ندوات ويعرض المهرجان أفلامه في أكثر من شاشة.

كما عرض مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير، خلال الافتتاح برومو لعدد من الأفلام المشاركة في المسابقات الخمس ولجان التحكيم .

ثم تم تكريم مهندس الديكور أنسى ابو سيف والذي وجه الشكر للمهرجان والشكر للمخرج أمير رمسيس والذي سلمه درع التكريم، معبراً عن اعتزازه بالتكريم لكونه تكريما من الشباب، وأنه يتعلم من الشباب.

و تكريم الفنانة ناهد السباعي والتي أهدت تكريمها لروح والدتها، مؤكدة أهمية صناعة الفيلم القصير وأنه نوع مختلف من السينما.

وأكد الممثل الفلسطيني كامل الباشا خلال تكريمه أنه يعتبر تكليف متمنياً أن يكون شعار المهرجان العام المقبل مهرجان من أجل الحب والسلام والعدالة.

وأضاف الباشا إن اليوم فقط هناك 90 شهيدا في غزة، مشيراً إلى أن السينما تصنع مجتمعات جديدة وتصنع التاريخ، موجهاً الشكر لكل من ذكر اسم فلسطين في فيلم أو أنتج فيلم عن فلسطين، مشيراً إلى أنه في عام 48 هدمت 485 قرية فلسطينية، وتم تهجير مليون فلسطيني .

وحضر حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير كلا من المنتج محمد العدل و الفنانة ناهد السباعي و الفنانة حورية فرغلي و المنتج صفي الدين محمود و المنتج عاطف عبداللطيف و المخرج أمير رمسيس و الفنان عمرو القاضي و الدكتورة مرفت ابوعوف و المنتجة شهناز العقاد و مهندس الديكور فوزي العامري والفنان كامل الباشا و الفنانة دومينيك .

حورية فرغلي مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

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