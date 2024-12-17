بفستان لافت.. إنجي المقدم تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة لها، بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت إنجي المقدم، مرتدية فستانا طويلا أنيق باللون المنت جرين ، وتميز الفستان بتصميم جريء يكشف عن جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت إنجي المقدم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج للشفاه.

كما اختارت إنجي المقدم، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وتتميز انجي المقدم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وإليكم صور إنجي المقدم