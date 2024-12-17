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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

أشرف صبحي: فخور باستلام جائزة الرئيس السيسي من الكاف

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
كريم عاطف
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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم الرياضة في مصر وإفريقيا، وهناك مجهود كبير في إنشاء ملاعب ومنشآت رياضية، وكذلك استضافة العديد من الأحداث الرياضية داخل القارة.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على دعم الرياضة في مصر وإفريقيا، والفوز بجائزة كبيرة من جانب الكاف أمر يجعلنا فخورين جميعًا في حضور انفانتينو وموتسيبي، ونهنئ النادي الأهلي بعد تتويجه بجائزة أفضل نادٍ داخل القارة".

وأضاف: "الترشح في حد ذاته كان شئ جيد للغاية، وهناك أشرف حكيمي حضر للمغرب برفقة والدته ورغم ذلك لم يتوج بأي جائزة، وكنت فخورًا كوزير للشباب والرياضة استلام جائزة من الاتحاد الدولي والكاف".

وأكمل: "سوف نقوم بالتنسيق مع شركة العاصمة الإدارية على إجراءات نقل مقر الكاف، ونجحنا في 2019-2020 في تمديد اتفاقية المقر، خصوصا أنه كل فترة يتم الحديث كثيرا حول فكرة نقل مقر الكاف".

وزاد: "منذ عام 2019 ونحن حريصين على أن تكون مصر مركز لاستضافة الاحداث والبطولات الرياضية وقمنا بتنظيم 440 بطولة مؤخرًا، واستضفنا بطولات افريقية لكرة القدم وكأس العالم لكرة اليد، وغيرها".

وواصل: "هاني أبوريدة لديه علاقات جيدة مع الفيفا والكاف، وسوف يكون هناك تعاون كبير، وأهنئ المنظومة الرياضية على انتهاء انتخابات الاتحادات الرياضية، والتي شهدت شفافية وحوكمة وافرزت وجوه جديدة كثيرة، نتمنى أن تكون على حجم المسئولية في الـ4 سنوات المقبلة، وقمنا بعمل عدة لوائح جديدة للمساهمة في تنظيم بعض الأمور".

وأتم: "مجرد الترشح شرف كبير، وهناك معايير كثيرة لاختيار الفائز بالجائزة، وأشرف حكيمي كان موجودًا في بلده، ومن ضمن المرشحين وحضر بصفة طبيعية، ونبارك للنادي الأهلي تتويجه بجائزة أفضل نادٍ".

إفريقيا وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الكاف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأهلي

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