راتب ضخم.. الكشف عن عقد جروس مع الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن كريستيان جروس وقع عقدا مع الزمالك لمدة 6 أشهر، وهناك بند بالتجديد لموسم آخر ولكن باتفاق الطرفين، ويتقاضى المدرب السويسري 85 ألف دولار مع الجهاز المعاون.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: "جروس لم يوقع العقد بشكل رسمى حتى الآن، بعد سفر حسين لبيب إلى المغرب بصحبة زيزو، لكن الزمالك أعلن بشكل رسمي عن تولى المدرب السويسري مهام المنصب".

وأضاف: "أمير عزمي مجاهد انضم للجهاز الفني لنادي الزمالك، وحضر التدريبات الجماعية اليوم، وجروس سيقود الفريق في المباراة المقبلة".

وأكمل: "جروس أشاد بالثنائي زيزو وعبدالله السعيد في لقاء المصري، وطلب تدعيم صفوف الفريق في شهر يناير، في 4 مراكز خصوصا المدافع والمهاجم الصريح".

وزاد: "جروس طلب الاطلاع على لائحة الفريق، وتقرير عن إصابات اللاعبين".

وأضاف: "مجلس الزمالك صرف المكافآت المالية عن الفوز في 3 مباريات بالدوري المصري وكذلك بلاك بولز في الكونفدرالية".

وتابع: "الزمالك مطالب بصرف 140 مليون جنيه للاعبين (مقدمات العقود) وهناك محاولة مستمرة لتوفير تلك المبالغ المالية في أقرب وقت.. والإدارة وعدت اللاعبين بصرف المستحقات المتأخرة".