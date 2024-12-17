الشرع خلال لقائه وفد الخارجية البريطانية: يجب رفع العقوبات حتى يعود السوريون لوطنهم

قال قائد فصائل المعارضة وقوات جبهة تحرير الشام أحمد الشرع، خلال لقائه وفدا من وزارة الخارجية البريطانية، إن ما حصل في سوريا انتصار للشعب المظلوم على الظالم، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.

واعتبر أحمد الشرع، خلال لقائه وفد الخارجية البريطانية، إن ما تم منذ8 ديسمبر يعد انتصارا، وحصل بأقل الخسائر بدون تدمير في البنى التحتية ودون أي نزوح، مشيرا بذلك إلى حالة من الهدوء والاستقرار الشعبي ما بعد رحيل الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا بعد منحها له ولعائلته حق اللجوء السياسي.

وأضاف الشرع أن النظام السابق هو من تسبب في كل المشكلات، وهو من دمر كل شيء حتى مؤسسات الدولة، واستهدف كل الطوائف.

ولفت إلى الأهمية التي يؤكد عليها باستمرار في ضرورة رفع العقوبات عن سوريا كي يعود السوريون إلى بلدهم.