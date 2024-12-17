قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وجع.. الدردير يعلق على عدم تتويج زيزو بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024
ننشر الصور الأولى لـ"انقلاب أتوبيس" بموظفي مصنع سكر جرجا في ترعة بسوهاج
معلومات الوزراء: أكثر من 2 مليون شخص يعملون في قطاع الحرف التراثية واليدوية بمصر
حقيقة وجود انخفاض شديد بالحرارة خلال الأيام المقبلة.. الأرصاد تكشف
الشرع خلال لقائه وفد الخارجية البريطانية: يجب رفع العقوبات حتى يعود السوريون لوطنهم
جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد انتظام الدراسة في مدارس الغربية
امتحانات الدبلومات الفنية 2025.. تفاصيل جديدة بشأنها الآن
سائق مطروح يعثر على 8 ملايين جنيه ويرفض المكافأة| القصة الكاملة
حافز تطوير التعليم.. توضيح عاجل بشأن قيمته وشروط صرفه للمعلمين
اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي بالجيش الروسي في انفجار بموسكو
تحرك في البرلمان لإلغاء إرسال التقييم المنزلي عبر الإنترنت
راتب ضخم.. الكشف عن عقد جروس مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

الوزير: أهمية كبيرة لإقامة مصانع ومناطق لوجيستية مشتركة في مصر والسعودية

خلال توقيع الاتفاقية
خلال توقيع الاتفاقية
ولاء عبد الكريم
×

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل  بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة، 

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير  قوة العلاقات التي تربط القيادة السياسية والشعبين في البلدين الشقيقين مؤكداً حرص  وتطلع وزارة الصناعة المصرية  على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودي في كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين. 

وأضاف  الفريق كامل الوزير  أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الأشقاء العرب للتعاون في مجال الصناعة التي تعتبر  قاطرة التنمية المستدامة مشيرا الى أهمية إقامة مصانع  ومناطق لوجستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين في مصر والسعودية بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما  خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما  ، مؤكداً على أهمية دور النقل بكل أنواعه (بحري ،سككي ، بري )  في خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها إلى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلي أو للمناطق اللوجستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية. 

مستعرضا عددا من المجالات التي يمكن ان تشكل  انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصري الكبيرة من الألومنيوم  بالإضافة الى  إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك  تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر الى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في  الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للخارج ، مؤكدا على توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين  بالإضافة إلى توافر الايدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة . 

وتم  الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر  والسعودية. 

ومن جانبه أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع  الموقع الجغرافي المتميز للبلدين  ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة  تشمل المجالات التي تم التباحث حولها الى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، ، وتنمية القدرات البشرية.

وعلى هامش الاجتماع شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون في مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها في المملكة العربية السعودية، وقد وقع عقد الاتفاقية كلا من  من محمود هريدي مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، ومضحي ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين في مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات في مصر وكذلك أي أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل في جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول في المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.

مصر والسعودية التجارة المصرية السعودية الاستثمارات السعودية فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النادى الاهلي ومرتضي منصور

تعليق مرتضى منصور على فوز الأهلي وخسارة زيزو في جوائز إفريقيا

حريق شقة المنيل

بعد فاجعة شقة المنيل.. روشتة كاملة للحماية من الماس الكهربائي

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد على منطقتين في مصر

النشرة الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد (إليكم درجات الحرارة)

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة (القيمة والفئات المستحقة)

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

أجهزة وزارة الداخلية في الطقس السيء

تحذيرات من حالة الطقس.. رسالة وزارة الداخلية بشأن المنخفض الجوي| تفاصيل

نبيل الحلفاوي

كان عنده سرطان.. محمود سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

ابن ضحية شقة المنيل

الناجي الوحيد.. ابن «نهير» ضحية شقة المنيل: كل حاجة حلوة راحت| فيديو

ترشيحاتنا

القمل في المنام

هل رؤية القمل في المنام رزق وخير أم شر ودين؟.. انتبه لـ17 حقيقة

هل سورة ق تعالج القرين

هل سورة ق تعالج القرين والجن وتضعفه؟.. انتبه لـ10 حقائق وأسرار

من قالها غفرت ذنوبه

3 كلمات من قالها غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.. فهل تعرفها؟

بالصور

كتبها قبل وفاته.. وصفة هاني الناظر لعلاج تساقط الشعر بـ30 جنيهًا فقط

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

تعرف على موعد عرض الموسم السادس من مسلسل Better Call Saul

Better Call Saul
Better Call Saul
Better Call Saul

يانيس تيما لاعب كرة السلة عثر عليه ميتًا بعد انفصاله عن زوجته| القصة الكاملة

لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا
لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا
لاعب كرة السلة اللاتفي يانيس تيما و زوجته السابقة المغنية الأوكرانية الشهيرة آنا سيدوكوفا

بعد نجاحه.. موسم ثان من A Man on the Inside

A Man on the Inside
A Man on the Inside
A Man on the Inside

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد