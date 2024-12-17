زينة أشرف عبد الباقي:مقولة أن اسم والدي ساعدني في الفن لا تزعجني l خاص

أكدت المخرجة زينة أشرف عبد الباقي أنها لا تغضب من مقولة أن اسم والدها الفنان أشرف عبد الباقي ساعدها فى دخول مجال الوسط الفني وتقديم أولى أفلامها الروائية الطويلة “ مين يصدق ” .

وقالت زينة أشرف عبد الباقي فى تصريحات خاصة لصدي البلد : هذه المقولة لا تزعجني ، وفخورة بوالدي الفنان أشرف عبد الباقي ، وكان شرف لي مساعدته لي ومشاركته فى أولي أفلامي مين يصدق .

وتابعت زينة أشرف عبد الباقي : وجود والدي معي الفيلم أصابني بالتوتر ، فقد كنت أريد ان أثبت نفسي أمامه ، وهو ما جعلني أتوتر .

فيلم «مين يصدق» عرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 حيث شارك بمسابقة آفاق السينما العربية، وطرح رسميا بدور العرض السينمائية المصرية يوم 27 نوفمبر، وهو من فكرة زينة عبدالباقي ومصطفي عسكر وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبدالباقي ومصطفي خالد بهجت، وبطولة الفنان شريف منير، نادين، يوسف عمر، جايدا منصور، علي السبع، ويشهد الفيلم ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي، من إخراج زينة عبد الباقي.

تدور أحداث الفيلم حول "نادين" التي تعيش تأزما مع والديها نتيجة لعدم اهتمامهم بها، تتعرف على شاب محتال يُدعى "باسم"، يقدم لها نوعًا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، تطور العلاقة بينهما ليخوضا الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.