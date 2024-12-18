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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خبير: استخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في زيادة الإنتاجية الحيوانية

الحلول التكنولوجية
الحلول التكنولوجية
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   أكد الدكتور صابر جمعة عبده أستاذ تغذية الحيوان ورئيس قسم الإنتاج الحيواني السابق كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، أن استخدام الحلول التكنولوجية في أنظمة الإنتاج الحيواني تساعد في زيادة الإنتاجية، وأحد هذه الحلول هو الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في تصريحات للدكتور صابر جمعة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش ورشة العمل دور علوم الحاسب الآلي (الذكاء الاصطناعي) في إدارة الدواجن، والتي تم تنظيمها للشباب المشارك في المنتدى الشبابي العربي الإفريقي الثالث عشر، الذي يعقد بمدينتي أسوان والأقصر، بعنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة"، وينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بمشاركة 250 شابا وفتاة من الجامعات المصرية والعربية والإفريقية، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.


وقال جمعة: إن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة للذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير والتصرف مثل البشر، ومع تزايد الاهتمام العام بتربية الحيوانات والدواجن ورفاهيتها يتم تطوير حلول لتحسين السيطرة والمراقبة.


وأضاف أن التقنيات الحديثة تساعد العمال في إدارة العمليات عن بعد والتربية الذكية للدواجن ومراقبة الييانات.. مشيرا إلى أن إدارة صحة الدواجن ورفاهيتها بكفاءة أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأمراض المعدية، خاصة وأن منتجي الدواجن يواجهون العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص العمالة الماهرة الكافية والوفيات بسبب الأمراض المعدية وارتفاع تكاليف المضادات الحيوية وإدارة الموارد مثل استخدام المياه والأعلاف والكهرباء.


وتابع أنه مع تزايد الاهتمام العام بتربية الدواجن ورفاهيتها، يتم تطوير حلول لتحسين السيطرة والمراقبة في هذا المجال من الزراعة الحيوانية ويتم في تربية الماشية استخدام تقنيات مختلفة لجمع البيانات واكتشاف الأمراض في المراحل المبكرة، وتمكين اتخاذ الإجراءات بسرعة كافية لتجنب التأثيرات السلبية على الحيوانات أو الطيور، لافتا إلى أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في المزارع للتنبؤ بالأمراض ومراقبة الوزن، وتقليب الفرشة وجمع البيض وعمليات الذبح والتنظيف والتعليب وإجراء اللقاحات البيطرية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج الحيواني.


ويواصل المنتدى فعالياته، بمحافظة الأقصر، حيث من المقرر تنظيم زيارة إلى معبد الأقصر والصوت والضوء بمعبد الكرنك. واختتمت، الاثنين، فعاليات الجزء الأول من المنتدى بمدينة أسوان.

وكالة أنباء الشرق الأوسط كلية الزراعة الإنتاج الحيواني الدكتور صابر جمعة

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