تدشين أول إنتاج أنسولين محلي الصنع.. وزير الصحة يكشف عدد المصابين بالسكر وجرعات العلاج سنويا

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن آخر إحصاء في مصر أوضح أن هناك ٥٥ ألفا من الأطفال مرضي السكري من النوع الأول ومليون ونصف من النوع الثاني

وأضاف خلال كلمة له في فاعلية الموافقة علي إنتاج الأنسولين محلي الصنع بالشراكة مع إحدي الشركات الوطنية الرائدة في صناعة الدواء ، أن هناك ١٥٠ الف مستفيد من نفقة الدولة وذلك فيما يخص مرضي السكري موضحا أن ١٥.٥٪ من الشعب المصري مصاب بالسكري والمعدلات العالمية في هذه النسبة وأكثر قليلا.

وأكد وزير الصحة والسكان أن هناك ٣ مليارات جنيه سنويا صرف علي الأمراض غير السارية وتحديدا السكري وتم إنشاء ١٧٥ مركز متخصص لعلاج السكر مشيرا إلي أننا نحتاج ١٧ مليون جرعة انسولين سنويا .