قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد موافقة النواب.. شروط استحقاق الدعم النقدي طبقا للقانون
لاعب مقابل لاعب.. أحمد حسن يكشف عن صفقة الأهلي الجديدة
إنقلاب أتوبيس يحمل موظفي مصنع سكر جرجا في ترعة بسوهاج
جولد بيليون: أسعار الذهب العالمية تتراجع لأدنى مستوى في أسبوع
المطرب المقنع.. تووليت يثير الجدل بحصوله على تصريح نقابة الموسيقيين
فساد في الأرض.. دار الإفتاء تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم
20 صورة تكشف سر قرية "كالاتشي".. السكان ينامون فجأة حتى أثناء المشي
بسيارة قديمة وموبايل بسيط.. هكذا عاش الفنان نبيل الحلفاوي
جد روح الروح يلحق بها.. حكاية شيخ فلسطيني خطف قلوب العالم حيا وميتا
جدول امتحانات نصف العام 2025 للصف الثالث الاعدادي | تفاصيل
وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي بالمنطقة الجنوبية العسكرية
الرئيس السيسي: مصر مستعدة للتعاون مع السعودية في الثقافة والفنون والآداب وحماية التراث
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ديني

توقيع بروتوكول تعاون بين التموين والأوقاف لتوريد السلع الأساسية

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف
إيمان طلعت
×

شهد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين الوزارتين، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. 

وقع البرتوكول الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

يأتي هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارتي التموين والأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

وأكد الوزيران، خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وأشارا إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير الكميات المطلوبة لوزارة الاوقاف، وذلك لضمان وصول السلع إلى المستفيدين بأفضل جودة.

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون في مشروعات تخدم المواطن وتحقق مصلحة الوطن.

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابن ضحية شقة المنيل

الناجي الوحيد.. ابن «نهير» ضحية شقة المنيل: كل حاجة حلوة راحت| فيديو

حريق شقة المنيل

بعد فاجعة شقة المنيل.. روشتة كاملة للحماية من الماس الكهربائي

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد على منطقتين في مصر

النشرة الجوية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد (إليكم درجات الحرارة)

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

مصطفى العش

في صفقة تبادلية.. نجم دفاع زد يقترب من الأهلي

فتاة - أرشيفية

أمام محكمة الأسرة.. حنان تطلب الخلع والسبب التاتو والبرسينج

جروس

راتب ضخم.. الكشف عن عقد جروس مع الزمالك

نبيل الحلفاوي

كان عنده سرطان.. محمود سعد يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة نبيل الحلفاوي

ترشيحاتنا

توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الأوقاف

توقيع بروتوكول تعاون بين التموين والأوقاف لتوريد السلع الأساسية

الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف

الأوقاف تفتتح 17 مسجدا جديدا الجمعة القادمة

الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية،

المفتي: وضع توصيات الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء حيِّز التنفيذ

بالصور

بين التردد والخوف من المواجهة.. نقطة ضعف برج الدلو

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

أستون مارتن تطلق أول سيارة مانيوال بمحرك V12

أستون مارتن
أستون مارتن
أستون مارتن

لحظة صادمة أمام ملايين المتابعين.. يوتيوبر تتعرض لموقف مرعب أثناء تصوير فيديو

لحظة صادمة أمام ملايين المتابعين يوتيوبر تتعرض لموقف مرعب أثناء تصوير فيديو
لحظة صادمة أمام ملايين المتابعين يوتيوبر تتعرض لموقف مرعب أثناء تصوير فيديو
لحظة صادمة أمام ملايين المتابعين يوتيوبر تتعرض لموقف مرعب أثناء تصوير فيديو

بأقل من 20 جنيها.. 6 وصفات طبيعية فعالة ومجربة لعلاج الكوليسترول

بأقل من 20 جنية.. 6 وصفات طبيعية لعلاج الكوليسترول حلول فعالة ومجربة
بأقل من 20 جنية.. 6 وصفات طبيعية لعلاج الكوليسترول حلول فعالة ومجربة
بأقل من 20 جنية.. 6 وصفات طبيعية لعلاج الكوليسترول حلول فعالة ومجربة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

الشروط وموعد القرعة.. تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية

الفنان نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي .. تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياته | فيديو

ايمان عبد اللطيف

فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة

الفان نبيل الحلفاوى

ادعوا له حالته صعبة .. تفاصيل مرض نبيل الحلفاوي | ماذا قالت عائلته ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

د. عصام عبد القادر - أستاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: دولة وشعب وقيادة ومؤسسات وطنية

المزيد