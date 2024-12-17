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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

برلماني: الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص وتقديم تيسيرات غير مسبوقة

عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
عمرو القطامي، عضو مجلس النواب
أميرة خلف
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قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية عازمة على التوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ولعل محطة ابيدوس الشمسية لتوليد الكهرباء التي ستعمل بقدرة 500 ميجاوات هي الأضخم فى الشرق الأوسط و أفريقيا، وتعد من أهم المشروعات الاستثمارية فى هذا الصدد، وستكون بداية قوية لمزيد من مشروعات الطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القطامى، أن المحطة مثال حقيقي لحسن استغلال الموارد والمقومات التى تمتلكها الدولة المصرية، كما أن هذه المحطة بهذه الأدوات تعد استمرارا لجنى ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص ودلالة على الجدية، مع العلم أنه من المتوقع أن توفر المحطة أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، وتساهم في توفير الطاقة لـ 544 ألف منزل وخفض الانبعاثات بمقدار 782,300 ألف طن سنويا، وهذه خطوة جادة على الطريق الصحيح لزيادة الاستثمارات الخاصة وفى نفس الوقت تعتبر من المشروعات التى تتعامل مع التغيرات المناخية بصورة مباشرة.

وأكد النائب عمرو القطامى، أن الدولة المصرية عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص، ووضعت حزمة من التيسيرات والتسهيلات والإجراءات التي تستهدف منها التوسع فى تمكين القطاع الخاص، وهذا توجه محمود من قبل الدولة المصرية، والعمل جنبا إلى جنب مع تحقيق حزمة الإصلاحات النقدية والتى نتج عنها تراجع التضخم وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي، وفى نفس الوقت جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يعني نجاح السياسة النقدية ودعم الاقتصاد الوطني والمضي قدما نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

مجلس النواب القطاع الخاص عمرو القطامي الاستثمارات الأجنبية النقد الاجنبي

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