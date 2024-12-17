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أسواق اليوم الواحد.. الدولة تكثف جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة تخفيفا على المواطنين|فيديو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسواق اليوم الواحد.. الدولة تكثف جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة تخفيفا على المواطنين|فيديو

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد
محمود مطاوع
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تواصل الدولة خططها لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة من خلال مبادرات متنوعة تشمل المنافذ والمعارض الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

 وتأتي مبادرة "أسواق اليوم الواحد" كإحدى أبرز المبادرات الفعالة التي تبنتها الدولة لتحقيق التوازن في الأسعار وضمان استمرارية توافر السلع، حيث تهدف المبادرة إلى إيصال السلع الأساسية مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين، دون المرور بالحلقات الوسيطة، مما يسهم في زيادة المعروض وتقديم السلع بأسعار تنافسية، كما تعكس التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى استقرار الأسواق وضمان وصول السلع إلى جميع فئات المجتمع بما يلبي احتياجاتهم.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو بعنوان "أسواق اليوم الواحد.. الدولة تكثف جهودها لتوفير السلع بأسعار مناسبة تخفيفًا للعبء على المواطنين".

وأشار الفيديو إلى أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تمثل خطوة حيوية في تسهيل وصول السلع، مثل الزيوت والسكر والأرز واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الخضروات والفاكهة إلى مختلف فئات وشرائح المجتمع، وذلك بتخفيضات تتراوح نسبتها من ٢٥٪؜ إلى ٣٠٪؜ مقارنة بأسعار الأسواق.


وأظهر الفيديو أن المبادرة يشارك فيها نحو ٥٠ شركة قطاع عام وخاص، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومختلف المحافظات، لتوفير المنتجات بجودة وأسعار تنافسية.


وأوضح الفيديو أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تستهدف كذلك دعم المنتجين المحليين عبر توفير منافذ لترويج منتجاتهم، والحد من دور الوسطاء، مما يساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.


وبيّن الفيديو، أن المبادرة تنتشر في مختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتم تنظيمها في ٢١ سوقاً داخل ١١ محافظة، وجار تعميم التجربة في باقي المحافظات، علماً بأن العمل بهذه الأسواق مستمر على مدار يومي الجمعة والسبت ببعض المناطق كمدينة نصر والمرج.


وإلى جانب ما سبق، أكد الفيديو، أن مبادرة "أسواق اليوم الواحد" تأتي ضمن جهود الدولة لتوفير بدائل وحلول من شأنها تعزيز التكافل الاجتماعي، بما يسهم بشكل فعال في مواجهة التحديات الاقتصادية.

مجلس الوزراء الوزراء سوق اليوم الواحد الأمن الغذائى مبادرة أسواق اليوم الواحد

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