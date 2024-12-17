حقل تجارب .. ميدو يفتح النار علي الاتحاد الأفريقي

علق أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، فساد الاتحاد الأفريقي والمجاملات في الجوايز امس في حفل كاف.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :" ما يعجبني في ⁧‫#الاتحاد_الافريقي‬⁩ هو ثباته على مبدأه من أكثر من ٤٠ سنه ترأسه رجل افتكر ال ⁧‫#فيفا‬⁩ فساده بعد ٣٠ سنه وأدانه بتهمة الفساد (عيسى حياتو )وجاء من بعده برجل أثبت القضاء الفرنسي فساده (أحمد احمد) ثم جاء برجل (موتسيبي)حول الكرة الأفريقية لحقل تجارب ولخدمة أچندة ⁧‫#انفانتينو‬⁩ ورجاله للاستفادة من أصوات أفريقيا فقط في انتخابات الاتحاد الدولي دون وجود اي خطة لتطوير الكرة الأفريقيةوكل ده برعاية نجوم افريقيا السابقين!!

وتابع :" الجوائز ما هي إلا واجهة بسيطة من ما يحدث من فساد داخل الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة وللأسف لن يتغير الحال قريبا!!