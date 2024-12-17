طريقة عمل شجرة الكريسماس بالصور بأقل من 100جنيه.. أفكار مبتكرة وسهلة

طريقة عمل شجرة الكريسماس بالصور، موسم الكريسماس هو وقت الفرح والتجمعات العائلية، وتزيين شجرة الكريسماس يعد من أبرز التقاليد التي ننتظرها كل عام ولكن، في ظل التحديات الاقتصادية، قد يكون من الصعب تخصيص ميزانية كبيرة لشراء شجرة كريسماس جاهزة أو زينة مميزة، لا داعي للقلق يمكنك صنع شجرة كريسماس مميزة وجميلة باستخدام مواد بسيطة ومتوفرة في المنزل، دون الحاجة لإنفاق الكثير من المال،

طريقة عمل شجرة الكريسماس بالصور

إليك خمس أفكار رائعة لصنع شجرة كريسماس بأقل من 100 جنيهًا، كشفت عنهم خبيرة الإقتصاد المنزلى هبة محمد فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

1. شجرة كريسماس من الورق المقوى

المواد المطلوبة:

ورق مقوى (أو كرتون قديم)

مقص

صمغ أو غراء

ألوان مائية أو أكريليك (أخضر، أحمر، ذهبي)

خيوط لامعة أو شرائط

زينة بسيطة مثل كرات صغيرة أو لامعة

طريقة التحضير:

رسم الشكل الأساسي: على الورق المقوى، ارسم مثلثًا كبيرًا ثم قصه. اجعل الأبعاد مناسبة ليكون الشكل هرمياً.

التشكيل: قم بقص مثلثات أصغر، حجمها يتناقص تدريجياً، لتكوين الشكل الهرمي لشجرة الكريسماس. يمكنك ترتيب المثلثات فوق بعضها، بحيث تكون أكبر في الأسفل وأصغر في الأعلى.

تثبيت المثلثات: باستخدام الصمغ أو الغراء، قم بلصق المثلثات فوق بعضها البعض لتشكيل الشجرة.

التزيين: قم بتلوين الشجرة بالألوان المناسبة، مثل اللون الأخضر لأوراق الشجرة، وأضف لمسات من الألوان الأخرى مثل الأحمر أو الذهبي لخلق تأثير الزينة.

اللمسات النهائية: استخدم الخيوط اللامعة أو الشرائط لتزيين الشجرة، وضع بعض الزينة الصغيرة مثل كرات كريسماس أو الأجراس.

التكلفة التقريبية: الورق المقوى عادة متوفر في المنزل أو يمكن الحصول عليه بتكلفة بسيطة، مما يجعل هذه الطريقة من أرخص الطرق لتزيين شجرة كريسماس.

2. شجرة كريسماس باستخدام الفروع الطبيعية

المواد المطلوبة:

فروع شجرة (أو أعواد خشبية من أي نوع)

خيط سميك أو سلك

صمغ أو غراء

زينة كريسماس (اختياري)

طريقة التحضير:

جمع الفروع: ابحث عن فروع صغيرة من الأشجار الموجودة في حديقتك أو في المتنزهات (تأكد من أنها غير ملوثة).

ترتيب الفروع: قم بترتيب الفروع من الأسفل للأعلى على شكل مثلث. يمكنك استخدام سلك أو خيط لتثبيت الفروع مع بعضها البعض.

إضافة الزينة: بعد أن تحصل على الشكل المطلوب، قم بتزيين الشجرة باستخدام زينة بسيطة مثل كرات كريسماس صغيرة، خيوط لامعة، أو شرائط ملونة.

التثبيت: ضع الشجرة على سطح مستوٍ، وإذا رغبت في تثبيتها بشكل أفضل، يمكن أن تقوم بتثبيتها في وعاء صغير مليء بالحصى أو الرمال.

التكلفة التقريبية: الفروع مجانية في الغالب، والزينة البسيطة يمكن الحصول عليها بتكلفة منخفضة، ما يجعل هذه الطريقة خيارًا اقتصاديًا تمامًا.

3. شجرة كريسماس من أكواب بلاستيكية

المواد المطلوبة:

أكواب بلاستيكية (عدد كبير)

صمغ قوي أو غراء مسدس

ألوان مائية أو أكريليك

زينة إضافية مثل الأجراس أو الشرائط

طريقة التحضير:

ترتيب الأكواب: قم بوضع الأكواب البلاستيكية بشكل هرمي، بحيث تكون أكبر في الأسفل وأصغر في الأعلى. يمكنك تثبيت الأكواب ببعضها باستخدام الصمغ أو الغراء.

التزيين: بعد أن تحصل على الشكل الهرمي، قم بتلوين الأكواب بالألوان التي ترغب بها. يمكنك استخدام اللون الأخضر للشجرة، واستخدام ألوان أخرى للزينة مثل الأحمر أو الذهبي.

إضافة الزينة: قم بإضافة بعض الأجراس الصغيرة أو قطع الزينة الأخرى مثل الخيوط اللامعة حول الشجرة.

التكلفة التقريبية: الأكواب البلاستيكية غالباً ما تكون متوفرة في المنزل أو يمكن شراؤها بكميات كبيرة بتكلفة منخفضة.

4. شجرة كريسماس من الورق الملون

المواد المطلوبة:

أوراق ملونة (خاصة الأخضر)

مقص

صمغ أو غراء

خيوط لامعة أو شرائط

زينة بسيطة مثل النجوم الصغيرة



طريقة التحضير:

قص الورق: قم بقص الأوراق الملونة إلى شرائح رفيعة أو مثلثات صغيرة.

تشكيل الشكل الهرمي: استخدم قطعة من الورق المقوى كأساس للشجرة. قم بتثبيت المثلثات الملونة حول الورق المقوى لتشكيل الشجرة.

التزيين: بعد أن تجف الشجرة، قم بتزيينها باستخدام خيوط لامعة أو شرائط ملونة. يمكنك أيضاً إضافة نجوم صغيرة أو كرات صغيرة مصنوعة من الورق.

التكلفة التقريبية: الأوراق الملونة رخيصة جداً ويمكنك استخدامها لإنشاء شجرة جميلة بتكلفة بسيطة.

5. شجرة كريسماس باستخدام الأشرطة

المواد المطلوبة:

شرائط ملونة أو لامعة

خيوط لامعة

صمغ أو غراء

طريقة التحضير:

ترتيب الشرائط: قم بتشكيل قاعدة للشجرة باستخدام قطع من الورق المقوى أو أي مادة ثابتة. ثم ابدأ بتثبيت الشرائط الملونة بشكل دائري أو بشكل خطوط عمودية لتشكيل الشكل الهرمي.

التزيين: قم بتزيين الشجرة باستخدام خيوط لامعة أو إضافة بعض الزينة مثل النجوم أو الأجراس الصغيرة.

شجرة كريسماس

شجرة كريسماس

شجرة كريسماس



التكلفة التقريبية: الشرائط غالباً ما تكون متوفرة في المنزل ويمكن شراؤها بتكلفة قليلة.

يمكنك الآن تزيين منزلك بشجرة كريسماس جميلة ومميزة باستخدام مواد بسيطة وبتكلفة أقل من 100 جنيهًا. سواء كنت تفضل استخدام الورق المقوى، الفروع الطبيعية، الأكواب البلاستيكية، أو الأشرطة الملونة، يمكنك ابتكار شجرة فريدة تعكس ذوقك الخاص، المهم هو الاستمتاع بعملية صنع الشجرة مع عائلتك وأصدقائك، فهذه اللحظات هي التي تجعل موسم الأعياد أكثر سحرًا وفرحًا.