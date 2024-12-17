وفاة شاب بهبوط في الدورة الدموية خلال لعب كرة القدم في القليوبية

توفي شاب خلال مشاركته في مباراة كرة قدم، بصحبة أصدقائه، بقرية "كوم الأطرون" التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وأكدت تحريات رجال المباحث أن الوفاة طبيعية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن القليوبية، بلاغًا يفيد بوفاة شاب بقرية "كوم الأطرون" التابعة لمركز طوخ، وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن مسعد. ع ، أثناء لعبه مباراة كرة قدم، بصحبة عدد من أصدقائه، شعر بحالة إعياء مفاجئة، وسقط أرضًا وتوفى في الحال.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.