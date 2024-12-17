قصة كفاح أم آدم بشوارع وسط البلد: "عاوزة أربي عيالي كويس وبالحلال"

داخل عربة صغيرة بمنطقة وسط البلد تبدأ أم آدم، سيدة مصرية مكافحة، تبلغ من العمر 22 عاما، عملها في بيع السوشي، منذ الساعة 3 صباحا حتى 11 مساء.

التقى صدى البلد بها للتعرف عليها وعلى قصة كفاحها.

قالت أم آدم إنها تبلغ من العمر 22 سنة وتعمل كل يوم من الساعة 3 عصرا الى 11 مساء، وتعمل في مشروع السوشي منذ خمسة شهور وأنها تعمل لكل تكون قادرة على توفير مصدر رزق لها ولأولادها.

وأضافت أم آدم أنها تنصح السيدات بالعمل وأن العمل عبادة ويجب عليهم مشاركة أزواجهم في المصاريف، لأن الحياة مشاركة.

واختتمت أم آدم: “نفسي في محل كبير أقدر أصرف منه علي أولادي وأقدر أوسع المشروع".