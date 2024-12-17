تامر أمين عن حقن التخسيس: لما الموضوع يوصل لشلل في الأمعاء يبقى القصة انتهت

قال الإعلامي تامر أمين عن ظاهرة استخدام حقن التخسيس مؤخرًا، وخاصة بعد إعلان الفنان إدوارد والفنانة منى فاروق عن تعرضهما لمشاكل صحية نتيجة استخدام هذه الحقن.

وأشار أمين خلال برنامجة إلى التداعيات الصحية الخطيرة لاستخدام حقن التخسيس، مثل شلل الأمعاء، قائلاً: "عندما يصاب الشخص بشلل في الأمعاء بسبب هذه الحقن، تصبح القصة قد انتهت، وبذلك تكون قد خسرت حياتك."

وأكد أن هذه الظاهرة باتت تشكل مصدرًا للمشاكل اليومية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح يثار الجدل بشكل مستمر حول مدى صحة استخدام حقن التخسيس ونتائجها. وأضاف أمين: "كل يوم نرى على السوشيال ميديا مصيبة جديدة تتعلق بحقن التخسيس، والمثير أن الناس يسألون بشكل عشوائي عن هذه الحقن، دون أن يكون لديهم أي فكرة عن مخاطرها."

وأوضح أن الكثير من الناس يسألون أصدقائهم أو حتى يتحدثون مع غير المتخصصين عن صحة هذه الحقن، مشيرًا إلى أنه يجب عليهم أن يسألوا الجهات الطبية المختصة للحصول على نصائح صحيحة.

ولفق أمين إلى ضرورة أن يكون هناك وعي أكبر في المجتمع المصري حول صحة استخدام مثل هذه الحقن، مشددًا على أنه يجب استشارة الأطباء المتخصصين أو وزارة الصحة المصرية قبل الإقدام على استخدام أي منتجات أو وسائل يمكن أن تؤثر على الصحة بشكل سلبي.