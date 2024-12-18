عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرًا بعنوان، دمج القديم والجديد: التقليد يلتقي بالحداثة في فينيسيا الشرق في الصين.

ووفقا للتقرير، يستكشف برنامج Crossing Cultures مدينة سوتشو الصينية القديمة المشهورة بحدائقها الكلاسيكية وقنواتها ومأكولاتها الشهية.

كانت مدينة سوتشو القديمة بمثابة المحور البيروقراطي للإمبراطورية الصينية وقد جذبت اهتمام الزائرين على مدى قرون.

تشتهر المدينة بمنسوجاتها الحريرية الفاخرة وحدائقها الكلاسيكية وقنواتها الخلابة وقد أطلق عليها لقب فينيسيا الشرق وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها الملاذ المثالي للهروب من صخب وضجيج جارتها الأكبر بكثير شنغهاي.



