نشرة الفن| بوسترات مسلسل «موضوع عائلي3» .. وهذه تفاصيل حفل نوال الكويتية في موسم الرياض

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية

موعد وتفاصيل حفل نوال الكويتية في الرياض

تستعد المطربة نوال لإحياء حفلها القادم بالرياض يوم 26 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن تقدم باقة من أغانيها المتميزة بقيادة المايسترو هاني فرحات

قبل انطلاق عرضه .. شاهد تطرح بوسترات مسلسل موضوع عائلي3

طرحت منصة شاهد البوسترات الترويجية لمسلسل موضوع عائلي٣ ، والذي من المقرر طرحه يوم ٢٦ ديسمبر الجاري

حضور جماهيري بندوة خالد النبوي بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير | صور

أقام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير مساء اليوم ندوة للنجم السينمائي خالد النبوي، بحضور جماهيري كبير داخل سينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، أدارها الناقد والباحث السينمائي محمد رمضان حسين مدير قسم اللقاءات الحوارية بالمهرجان.