محمد مختار جمعة: اللغة العربية مفتاح نجاح الإعلامي وبناء الشخصية السوية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الإعلام يعتمد على الكلمة والإقناع كأدوات أساسية للنجاح، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي إعلامي أن يحقق النجاح إلا إذا كان يمتلك لغة قوية وفكرًا قائمًا على الواقع والمنطق.

وأضاف جمعة، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على قناة "ten"، أن الكلمة هي سلاح الخطيب والصحفي على حد سواء، حيث تمثل أداة بناء الشخصية الإنسانية والسوية.

وأوضح جمعة أن امتلاك اللغة وإتقان فن الإقناع يعد أساسًا لبناء الشخصية المتكاملة، مؤكدًا أن فهم الدين بعمق هو فرض واجب على الجميع، ولا يمكن تحقيق هذا الفهم إلا من خلال التمكن من اللغة العربية، لأنها الأساس لفهم النصوص الدينية بشكل صحيح.

كما أشار إلى أن القرآن الكريم يعد نموذجًا حيًا على إعجاز اللغة العربية، حيث أن كل كلمة في القرآن جاءت في موضعها بدقة، مما يدل على إعجاز لغوي وتفوق في اختيار المفردات، حتى إن بعض الكلمات تحمل معاني متعددة تتضح بحسب السياق الذي تذكر فيه، مما يعكس عظمة وبلاغة هذا الكتاب السماوي.