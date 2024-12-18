بعد خسارة جائزة أفضل لاعب إفريقي|«الغندور»: لا أفهم سبب تقليل البعض من «زيزو»

عبّر الإعلامي خالد الغندور عن حزنه من التقليل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعد خسارة جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

أضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور:"جوائز الكاف كانت غير عادلة والغريب أيضًا حصول ويليامز حارس صن داونز على جائزتي أفضل لاعب في القارة وأفضل حارس في القارة".

وتابع: "قابلت العديد من المسئولين في الاتحاد الدولي في قطر وتحدثت معهم عن جوائز الكاف وهناك استغراب كبير مما حدث في تلك الجوائز".

وواصل: "حزين على ردود الفعل والتقليل من اللاعب المصري أحمد سيد زيزو على السوشيال ميديا".

واستطرد: "زيزو مصري ويمثل مصر ويحترم كل الجماهير المصرية فلا أجد أي مبرر للتقليل منه وردود الفعل والسخرية من خسارة اللاعب للجائزة".

واختتم: “زيزو لم يستفز جماهير الأهلي في أي مناسبة ولم يتطاول على النادي الأهلي أو جماهيره في أي وقت وطول الوقت هناك هجوم على ”زيزو" لا أتفهم سببه والتقليل مما يقدمه اللاعب".