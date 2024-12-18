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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

رشيد مشهراوي: أحضر لأفلام وثائقية جديدة والتصوير فى غزة |خاص

رشيد مشهراوي
رشيد مشهراوي
تقى الجيزاوي
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تحدّث المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عن فيلمه “أحلام عبرة” الذى شارك فى افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحقق ردود فعل إيجابية.

وقال رشيد مشهراوي فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": إن الإنتاج فى فلسطين أصبح صعبًا بشكل كبير ، خاصة أن فكرة الفيلم تدور حول التنقلات والتى هى الأصعب حاليًا فى فلسطين لذلك الفيلم شكل تحديًا كبيرًا فى المدن التى تم التصوير فيها مثل القدس وحيفا.

وأضاف رشيد مشهراوي، قائلًا: إنني شعرت بالسعادة البالغة فور معرفتي بمشاركة الفيلم فى افتتاح الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي ، مؤكدًا أنه يشارك بأعماله دائمًا على مدار 32 عامًا فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وعن الأعمال القادمة، قال رشيد مشهراوي إنه يحضر لأربع أفلام روائية يتم تصويرها فى غزة أثناء الحرب ، ومن المقرر أن يقوم بتصوير فيلم روائي آخر فى منتصف عام 2025.

وعلى صعيد آخر، كشف المخرج رشيد مشهراوى خلال الأيام الماضية عن تفاصيل مجموعة أفلام “من المسافة صفر” والتى تم عرضها فى عدد من المهرجانات العربية والعالمية. 

وقال رشيد مشهراوى فى تصريح خاص لـ صدى البلد : جاءت فكرة "من المسافة صفر" استجابة لما تمر به فلسطين من أحداث مأساوية، وكنت أرغب في تقديم عمل يبرز هذه المجـ.ـازر التي تتعرض لها أرضنا الحبيبة، ومن وجهة نظري، كان أفضل من يعبر عن هذه المعاناة هم شباب غزة، فكان لي الشرف في الإشراف على هذه التجربة الفريدة التي حققت صدى واسعًا على الصعيدين العربي والعالمي. وقد شاركت هذه الأفلام في عدة مهرجانات دولية، محققةً نجاحًا لافتًا، حيث أبدع في إخراجها شباب من غزة.

أفلام "من المسافة صفر" تروي تجارب لحكاياتًً صانعي أفلام من غزة تم تصويرها بإمكانات محدودة تحت وطأة حرب الإبادة بفلسطين وبقوالب متنوعة بين الروائي والوثائقي والتسجيلي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي أحلام عبرة

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