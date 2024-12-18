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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

سلاف فواخرجي: واجهتنا صعوبة فى اختلاف اللهجة بفيلم «سلمي».. وأتمني العودة للجمهور المصري بعمل محترم |حوار

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
تقى الجيزاوي
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تعتبر الفنانة سلاف فواخرجي من النجوم المميزين الذين اشتهرت أعمالهم بالنجاح الكبير دائمًا، فهى واحدة من النجوم الذين تألقوا بالأدوار المتنوعة منذ ظهورها ، ولم تعتمد فقط على جمالها لكنها أثبتت موهبتها بشكل كبير وأبرزها فيلم “سلمي” الذى تحدث عن معاناة الشعب السوري فترة الزالزال حيث شارك فى الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحقق ردود فعل مميزة.. وكان لنا معها هذا الحوار :

فى البداية حدّثينا عن شعورك بمشاركة فيلم “سلمي” بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟

فى الحقيقة أنا سعيدة بوجودي فى مصر أولًا وشعرت بالفخر الشديد بالمشاركة بالدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بفيلم سلمي لأنه هو المهرجان الأعرق والرائد على مستوى إفريقيا وسعدت بالإقبال الشديد.

حدّثينا عن الأقبال الكبير وردود الفعل القوية عن فيلم سلمي؟

بالفعل أنا سعيدة جدًا بالإقبال الكبير على الفيلم وهذا شعور بيخوفني وبيفرحنى فى نفس الوقت، وأتمني شعورنا يكون وصل للناس لأننا بنقدم قصة من قصصنا الصعبة اللى عشناها.

.. وكيف كانت الكواليس مع المخرج المميز جود سعيد ؟

بالطبع تجمعنا صداقة قوية جدًا بالرغم ظروف الفيلم والأحداث لكننا قدمنا وجهة نظر مختلفة وأتمنى نكون وصلنا شعورنا.

كواليس الفيلم كانت فى فترة صعبة نوعًا ما خاصة أنها كانت فى وقت زالزال سوريا .. كيف كانت الأجواء؟ 

بالفعل كانت الأجواء صعبة للغاية وظروف الفيلم لم تكن سهلة مطلقًا وكان التصوير فى منطقة ظروفها صعبة جدًا.

كيف تغلبتم على هذه الصعاب فى كواليس العمل ليظهر بهذا الشكل المميز؟

فى الحقيقة برغم قسوة الأحداث والكواليس إلا أننا استطعنا أن نخلق أجواءً جميلة بجانب الجانب الكوميدي الذى ظهر ضمن أحداث الفيلم لأن هذا الشيء الوحيد الذى يجعلنا نستمر ونستكمل الحياة لأننا نملك هدفًا كبيرًا ويجب أن نوصل صورتنا وصوتنا دائمًا.

من ضمن الصعوبات التى واجهتموها هو اختلاف اللهجة نوعًا ما .. كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟

بالطبع كان هناك اختلاف فى اللهجة لأننا كنا نصوّر على الساحل بشمال سوريا واللهجة كانت صعبة نوعًا ما .. يمكن ما تكون صعبة على أهل سوريا لأنها تختلف عن اللهجة السورية المتعارف عليها لكن كلنا أولاد نفس البيئة وفى ترجمة بالفيلم فى بعض المشاهد.

بعد فترة كبيرة من الاختفاء .. متى سنشاهد سلاف فواخرجي فى عمل مصري مُجددًا؟

فى الحقيقة أنا أحترم المشاهد المصري بشكل كبير وأريد أن أعود بعمل قوي لأن الجمهور المصري مش أي جمهور ، لذلك أشعر بالخوف وأبتعد لأنني أريد أن أعود للمشاهد المصري بعمل جيد ومهم .

هل سنشاهد سلاف فواخرجي فى الماراثون الرمضاني 2025؟

نعم بحضر لمسلسل ليالي روكسي وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور .

سلاف فواخرجي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم “سلمي

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