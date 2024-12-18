قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوريا.. داعش يشن هجوما على عناصر الأمن في الرقة
رمضان السيد: كهربا لا يستحق التواجد في الأهلي.. ويجب رحيل جميع الأجانب
بريطانيا وفرنسا وألمانيا: المخزون النووي الإيراني ليس لأغراض «مدنية موثوق بها»
مصريون وأجانب|تعرف على المستفيدين من مشروع قانون الدعم النقدي بعد قرار النواب
الرئيس الإيراني يصل القاهرة اليوم لحضور قمة رؤساء دول «D8»
جدول امتحانات نصف العام 2025 محافظة القاهرة.. آخر أخباره الآن
طارق سليمان: «ويليامز» استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا | فيديو
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية شاملة في سوريا
جداول امتحانات الترم الأول 2025 جميع الصفوف في 7 محافظات.. تفاصيل وصور
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق
درجات الحرارة المتوقعة في طقس اليوم الأربعاء 18-12-2024
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا روسيًا لمكافحة النازية الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى عملية سياسية شاملة في سوريا

سوريا
سوريا
قسم الخارجي
×

دعا مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى عملية سياسية شاملة في سوريا وبقيادة سورية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، من جديد أيضًا التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها ودعوا جميع الدول إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأنهى رجال الإنقاذ الأتراك بحثهم عن أشخاص محتملين محتجزين في زنازين تحت الأرض في سجن صيدنايا، رمز القمع الذي تمارسه عائلة الأسد. ولم يتم العثور على أحياء، بحسب مدير وكالة إدارة الكوارث التركية.

وفي سياق متصل، اقترح مظلوم عبدي، زعيم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والمدعومة من الولايات المتحدة، إنشاء هذه منطقة عازلة في مدينة كوباني، "مع إعادة انتشار القوات الأمنية تحت إشراف ووجود أمريكي".

فيما أعلن القائد العسكري لهيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف سابقا بـ"الجولاني"، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن "الخطوة التالية" ستكون حل الجماعات المسلحة بدءا من تلقاء نفسها، لدمجهم في المؤسسة العسكرية المستقبلية.

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى البلاد، الثلاثاء، من أن "الصراع لم ينته بعد" في سوريا، على الرغم من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مشيراً إلى اشتباكات في الشمال بين الأكراد والجماعات المدعومة من تركيا.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن فريق الدبلوماسيين الفرنسيين الذي زار دمشق يوم الثلاثاء طلب من السلطات الانتقالية الجديدة "مواصلة القتال ضد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى".

سوريا مجلس الأمن الدولي هيئة تحرير الشام مظلوم عبدي أحمد الشرع عملية سياسية شاملة احترام سيادة سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

3 هدايا من العيار الثقيل.. بشري سارة من الحكومة للمواطنين بداية 2025

كولر

رحيل 3 لاعبين عن الأهلى بأمر مارسيل كولر.. من هم؟

تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بأسيوط

ادعولهم بالرحمة.. الصور الأولى لضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

كولر و كهربا

كولر يبرئ كهربا أمام محمد رمضان.. فما السبب

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة .. أسعار الدواجن في الأسواق

أحمد موسى

أحمد موسى عن الأوضاع في سوريا: اللي جاي كوم تاني خالص

الدولار

سعر الدولار اليوم في البنوك بختام التعاملات .. اعرف بكام؟

ترشيحاتنا

الرئيس الهندية دروبادى مورمو

رئيسة الهند تبحث مع وفد برلماني أرميني سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة

انقلاب قارب

بينهم أطفال.. مقتـ.ـل 25 شخصًا بسبب انقلاب قارب في الكونغو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة البصل ؟.. فوائد لن تتوقعها.

فوائد تناول شوربة البصل
فوائد تناول شوربة البصل
فوائد تناول شوربة البصل

اقترب على نصف المليون.. سعر خيالي لفستان نور الغندور من باريس|شاهد

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

ماذا يحدث عند شرب الزنجبيل في الشتاء؟.. وطرق مختلفة لتحضيره

فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن
فوائد تناول مشروب الزنجبيل الساخن

كن أول من يشاهد سيارة BMW M3 موديل 2028

BMW M3 2028
BMW M3 2028
BMW M3 2028

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

مرض منى فاروق

غيبوبة وشلل في المعدة.. وضع الفنانة منى فاروق على أجهزة تنفس صناعى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد