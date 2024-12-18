مع الجنود في جيبوتي.. ماكرون يحتفل بعيد الميلاد هذا العام بطريقة مختلفة

يتوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة المقبل إلى جيبوتي حيث سيتناول "وجبة ميلادية" مع جنود بلاده المتمركزين في هذه القاعدة الاستراتيجية.



وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها: “إن ماكرون اختار أن يحتفل هذا العام بعيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين المنتشرين في جيبوتي لإظهار تقدير الأمة لعسكرييها المنتشرين في الخارج”، حسبما نقلت روسيا اليوم.



ومن المقرر أن يلتقي ماكرون في جيبوتي الرئيس إسماعيل عمر غيله لبحث الوضع في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وبخاصة في الصومال.



وبحسب بيان الرئاسة الفرنسية فإن "الرئيسين سيناقشان أيضا اتفاقية الشراكة الدفاعية المبرمة بين البلدين والتي تم تجديدها في تموز الفائت".



وتؤوي القاعدة العسكرية الفرنسية في جيبوتي 1500 جندي وهي تاليا أكبر قوة فرنسية في الخارج والوحيدة التي لم تتأثر بقرار باريس في السنوات الأخيرة خفض وجودها العسكري في القارة الأفريقية.