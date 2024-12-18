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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة

المرور
المرور
البهى عمرو
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عرض برنامج صباح الخير يا مصر تقديم الإعلامية دينا شرف، والمذاع عبر القناة الأولى تقرير فيديو عن الحالة المرورية في الساعات الصباحية اليوم الأربعاء، بالقاهرة وبعض الطرق بالجيزة.

 وجاء في التقرير أن هناك كثافة مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين، وشارع بورسعيد المتجه للزاوية الحمراء يشهد سيولة مرورية.

وأوضحت دينا شرف، أن هناك كثافة مرورية على كورنيش المعادي، وحتى الوصول لوسط البلد، وأن كبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية. 

وأشارت إلى أن شارع فيصل بالجيزة يشهد كثافة مرورية، وأن ميدان مصطفى محمود يشهد سيولة مرورية، والدائري أيضًا يشهد سيولة مرورية.

الجيزة المرور الحالة المرورية كورنيش المعادي كثافة مرورية القناة الأولى

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