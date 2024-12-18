نقدر الدور المصري.. الرئيس الإندونيسي: نسعى لإرساء السلام بالمنطقة ووقف إطلاق النار بغزة

أكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أن لدينا اتفاقيات تعاون في مجال الدفاع بين مصر وإندونيسيا ، مشيرا إلى أننا نملك امكانيات كبيرة في الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات بين الدولتين في هذا المجال.

وقال برابوو سوبيانتو، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على مستوى القضية الفلسطينية، فإننا نسعى لإرساء السلام ووقف إطلاق النار في المنطقة تحت مسمى الإنسانية.

وتابع الرئيس الإندونيسي: نقدر الدور الاستراتيجي كوجود مصر كمفوض سلام في المنطقة وإرسال المساعدات الإنسانية لغزة، موجها الشكر لمصر على هذه المساندة.

