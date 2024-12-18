عمر مرموش يدخل قائمة أفضل 100 لاعب عالميًا

للمرة الأولى في تاريخه، حقق الدولي المصري عمر مرموش إنجازًا كبيرًا بتواجده في قائمة أفضل 100 لاعب في العالم لعام 2024، وفقًا للتصنيف الذي تصدره صحيفة "الجارديان". وجاء مرموش في المرتبة رقم 59، بعد تألقه اللافت مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، حيث يتصدر ترتيب هدافي النادي وينافس بقوة على لقب هداف الدوري الألماني إلى جانب الإنجليزي هاري كين.

تفوق عالمي على أسماء بارزة

تفوق مرموش في التصنيف على عدد من الأسماء اللامعة في كرة القدم الأوروبية، مثل ترينت ألكسندر-أرنولد لاعب ليفربول، وسن هيونج مين لاعب توتنهام، ورافائيل لياو لاعب ميلان، وماركوس تورام لاعب إنتر ميلان، وألفارو موراتا لاعب ميلان، وأنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة مرموش على الساحة الأوروبية كلاعب صاعد وموهوب، مما يضعه في دائرة الضوء كأحد أبرز اللاعبين الواعدين في الموسم الحالي.

محمد صلاح في قائمة الأفضل

على الجانب الآخر، غاب محمد صلاح عن المراكز التي أعلنت حتى الآن، حيث تضمن حضوره بين أفضل 40 لاعبًا، والتي لم يتم الكشف عنها بعد. صلاح اعتاد التواجد ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم خلال الأعوام السابقة، مما يعكس استمراريته وتأثيره الكبير على المستوى العالمي.

اهتمام نادي روما بضم مرموش

في تطور جديد، أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي روما يدرس التعاقد مع عمر مرموش ليكون بديلًا طويل الأمد للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا. وذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" أن النادي يواجه تحديات في المفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت، بسبب تعقيد الصفقة وصعوبة التوصل إلى اتفاق.

ويأتي هذا الاهتمام بعد أن استنفد نادي روما حصته المسموح بها من التعاقدات في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث ضم كلا من سعود عبد الحميد وأرتيم دوفبيك. لذا، لجأ النادي مؤقتًا للتعاقد مع الأرجنتيني الشاب ماتياس سوليه كبديل لديبالا حتى نهاية الموسم.

رؤية روما للمستقبل

أكدت الصحيفة أن إدارة روما ترى في مرموش استثمارًا طويل الأمد، وتسعى لضمه لتعزيز خط الهجوم في الموسم المقبل. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية النادي لتقوية صفوفه بلاعبين صاعدين يمتلكون إمكانيات كبيرة وقادرين على التألق في الساحة الأوروبية.

يواصل عمر مرموش إثبات نفسه كلاعب مؤثر على المستوى الأوروبي، سواء من خلال أدائه المميز مع آينتراخت فرانكفورت أو اهتمام الأندية الكبرى مثل روما بخدماته. ومع استمرار تألقه، يبدو أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص لهذا النجم المصري الصاعد.