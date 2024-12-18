قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإندونيسي: خريجو الأزهر في إندونيسيا يضيئون بلادنا
أخبار الفن| ليلة تكريم محمد رحيم في دار الأوبرا.. ودخول هيثم شاكر للمستشفى
"الأوروبي للدراسات الاستراتيجية": إيطاليا تسعى لتسوية مرنة مع سوريا
ضياء رشوان: أي تغيرات في سوريا تؤثر على المنطقة بالكامل
قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق في عقار بحدائق القبة
متحدث الصحة يوضح الفئات المستحقة لصرف الألبان المدعمة
حريق ضخم يلتهم ملعب حلب الدولي.. صور وفيديو
برلماني: مبادرة «أسواق اليوم الواحد» تخفف الأعباء عن المواطنين
بعد عام من زواجها.. ماتت أثناء الولادة ونجا طفلها.. وأسرتها تتهم الطبيب
أحمد موسى يكشف الوثائق السرية من أمريكا عن البرنامج النووي الإسرائيلي
النقل : تنفيذ 7 ممرات لوجستية على مستوى الجمهورية
تامر أمين: كولر أدار مباراة الأهلي أمام باتشوكا بشكل أفضل |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة بين اوبل كروس لاند وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2025

مقارنة بين اوبل كروس لاند وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2025
مقارنة بين اوبل كروس لاند وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2025
×

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات بها الكثير من التكنولوجيات والمميزات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات، اوبل كروس لاند وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 .

- وسائل الأمان بـ اوبل كروس لاند موديل 2025

 اوبل كروس لاند موديل 2025

زودت سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية للسائق، وESP، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك اوبل كروس لاند موديل 2025

تصل سرعة سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 القصوي إلي 187 كم/ساعة، وبها قوة 110 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.8 ثانية، وتحتاج إلي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- سعر اوبل كروس لاند موديل 2025

 اوبل كروس لاند موديل 2025

تتوافر سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

 ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان من منها، حساسات اماميه، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات خلفيه، وESP، ووسائد هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

تستمد سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 103 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

 ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 تباع بسعر مليون و 425 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2025 اوبل كروس لاند موديل 2025 سوق السيارات المصري اوبل كروس لاند ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

موعد صرف مرتبات ديسمبر..علاوة دورية 3% للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

الرئيس السيسي

تكليف عاجل من الرئيس السيسي لوزير الصحة بشأن دخل الأطباء

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة |رسميا تغيير موعد المواد غير الأساسية

شاب مطروح

مفاجأة.. الداخلية تكشف حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه بمطروح

شاب مطروح

سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه

شبانة

أسعد صفقة للأهلاوية.. شبانة يفجر مفاجأة للجماهير

كهربا

بعد إهدار ركلة الترجيح| رسالة مفاجئة من كهربا.. ورحيل هؤلاء عن الأهلي (إيه الحكاية)

المدافع محمود حمدي الونش

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن الونش

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مطالب بحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.. نواب: ضروري لمواجهة أزمة النقد الأجنبي

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عصام شيحة: لا أحد ينكر جود تحسن ملحوظ في ملف حقوق الإنسان منذ 2018

قانون الدعم النقدي

شروط تطبيق مشروع قانون الدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى في مصر

بالصور

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها من أحدث ظهور لها

أنغام
أنغام
أنغام

بعد تعرض الفنانة شهيرة للاختناق.. أضرار وفوائد الثوم على الريق

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

محافظ الشرقية يُشيد بمنظومة تداول القطن الجديدة بمحلج الدلتا ميت يزيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد