مقارنة بين اوبل كروس لاند وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2025

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات بها الكثير من التكنولوجيات والمميزات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات، اوبل كروس لاند وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 .

- وسائل الأمان بـ اوبل كروس لاند موديل 2025

اوبل كروس لاند موديل 2025

زودت سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات اماميه للركن، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية للسائق، وESP، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك اوبل كروس لاند موديل 2025

تصل سرعة سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 القصوي إلي 187 كم/ساعة، وبها قوة 110 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وعزم دوران 205 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.8 ثانية، وتحتاج إلي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- سعر اوبل كروس لاند موديل 2025

اوبل كروس لاند موديل 2025

تتوافر سيارة اوبل كروس لاند موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 350 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 علي الكثير من وسائل الأمان من منها، حساسات اماميه، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات خلفيه، وESP، ووسائد هوائية للسائق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- محرك ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

تستمد سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 103 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 تباع بسعر مليون و 425 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر سبورت موديل 2025 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .