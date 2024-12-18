طلب التوقف فورًا.. شاهد لحظة إعياء رئيس الوزراء على الهواء أثناء المؤتمر الصحفي اليوم

أصيب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدوار لدقائق، أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعى، الذى يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء.

دوار على الهواء

وشعر رئيس الوزراء بدوار بسيط أثناء شرح ما دار في اجتماع الحكومة الأسبوعي، وقال : اسمحولي نوقف شوية ".

وتوقف المؤتمر لعدة دقائق، ثم عاد مرة أخرى رئيس الوزراء لاستكمال فعاليات المؤتمر الصحفي .

بيان مجلس الوزراء

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء، تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، ويأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه بالأمس فى وقت متأخر، ثم عاد فى الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب فى الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التى أصابته لدقائق.



وأكد الحمصانى أن رئيس الوزراء، الحمد لله، بخير الآن، ويستكمل باقى اجتماعاته اليوم.

نشاط مكثف للرئيس السيسي



وفي المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الأسبوع شهد نشاطا مكثفا للرئيس السيسي على المستويين الخارجي والداخلي، والرئيس السيسي أكد أن امتلاك مصر القدرة والقوة يضمن لها الحفاظ على أمن وسلامة مقدرات شعبها.



وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن نهدف إلى الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها لصالح المواطن، وأن المنطقة تشهد العديد من المتغيرات ومستعدون للتعامل معها، وأن موقف مصر ثابت بشأن الأزمة في سوريا وندعو لوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسساتها من الانهيار.



ولفت إلى أن استمرار جهود الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات لمختلف القطاعات الواعدة، وأن محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية بأسوان بقدرة 500 ميجاوات، وأن هناك خطة متكاملة وعاجلة لتوفير الطاقة الكهربائية وتأمين وتلبية مختلف الاحتياجات من الطاقة.

موقف الدولة المصرية من سوريا ثابت

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة تشهد مستجدات وأزمات ومتغيرات عديدة، مشددًا على استعداد مصر التام للتعامل مع هذه التحولات.

وقال “مدبولي”، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن موقف الدولة المصرية تجاه سوريا ثابت، وأن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، لافتا إلى أن هذه الثوابت تم وضعها منذ زمن طويل.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تظل الدولة المصرية يقظة تجاه هذه التحولات، مع إعداد مجموعة من السيناريوهات لمواجهتها بفعالية، مشيرًا إلى متابعته المستمرة لردود الأفعال تجاه رؤية الدولة المصرية وتعاملها مع التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا.

وتابع «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يتحدث عن هذه الثوابت بعدم تدخل مصر في الشأن الداخلي لأي دولة».