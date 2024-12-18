بسبب الغيرة .. فتاة تقـ. تل نجلة عمها وتخفي جثتها داخل منور المنزل

شهدت قرية عرب العيايدة بدائرة مركز شرطة الخانكة واقعة مأساوية حيث قامت فتاة بالتخلص من طفلة بكتم أنفاسها داخل المياه، وجرى نقل جثة الطفلة لمشرحة المستشفي.

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ الى المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة من والد الطفلة وشخص آخر بالعثور علي جثة نجلته داخل منور المنزل.

وكشفت التحريات قيام فتاة تبلغ من العمر "17 عام" بالتخلص من نجلة عمها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بسبب غيرة الأطفال.

كما توصلت التحريات بقيام المتهمة بالتخلص من الطفلة خلال كتم انفاسها داخل المياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديها، وقامت باخفاء جثتها داخل منور المنزل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.