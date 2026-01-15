حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين

أكدت الدكتورة همت أبو كيلة مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين والعاملين

وشددت مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص.

وتنطلق اليوم الخميس امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدارسين بمدارس محافظة القاهرة .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

الخميس 15 يناير 2026 : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات + التربية الفنية

السبت 17 يناير 2026 : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

الأحد 18 يناير 2026 : الدراسات الاجتماعية

الثلاثاء 20 يناير 2026 : الجبر والاحصاء + اللغة الأجنبية

الأربعاء 21 يناير 2026 : الهندسة

الخميس 22 يناير 2026 : الهندسة + العلوم

4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش



وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتخاذ عددا من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محولات تسريب أو غش .

حيث شملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي :