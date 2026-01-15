قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهند تجدد دعوتها لمواطنيها بتجنب السفر إلى إيران
كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ 117 من مصر إلى قطاع غزة
أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة..الأرصاد تحذر من طقس اليوم
حظر الموبايل في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 للطلاب والمعلمين
هيثئة البث الإسرائيلية: باقون في الخط الأصفر حتي نزع سلاح حماس
مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي
جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة شمال قطاع غزة
بـ 500 مليون دولار .. أمريكا تبيع أول دفعة من النفط الفنزويلي
هل يجوز الصيام في شهر رجب بنية التطوع وكفارة اليمين .. الإفتاء توضح
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب في مصر بمستهل التعاملات اليوم الخميس
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في بطولة كأس عاصمة مصر
رياضة

مجدي طلبة: السنغال تختلف كثيراً عن كوت ديفوار.. والفوز على الأفيال جاء بسبب غرور لاعبيهم

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

أعرب مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق عن حزنه الشديد لخروج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وودع الفراعنة بطولة كأس أمم إفريقيا عقب الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف سجله نجم أسود التيرانجا ساديو ماني في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:أداء المنتخب الوطني أمام السنغال مساء أمس الأربعاء ، اختلف كثيراً عن اللقاء الماضي ضد كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ، وذلك لأن المنتخب السنغالي بقيادة مدربه بابي ثياو ، الأكثر تنظيماً ويتفوق فنياً وبدنياً على الأفيال الإيفوارية.

وتابع: المنتخب السنغالي درس الفراعنة جيداً ونجح في غلق مفاتيح اللعب المتمثلة في محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور ، على عكس منتخب كوت ديفوار ومدربه إيمرسي فاي الذين أصابهم التعالي والغرور ولم يحترموا منتخب مصر ، وهذا سبب فوز الفراعنة بالمباراة الماضية.

