مجدي طلبة: السنغال تختلف كثيراً عن كوت ديفوار.. والفوز على الأفيال جاء بسبب غرور لاعبيهم

أعرب مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق عن حزنه الشديد لخروج المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

وودع الفراعنة بطولة كأس أمم إفريقيا عقب الخسارة أمام السنغال بهدف نظيف سجله نجم أسود التيرانجا ساديو ماني في إطار منافسات الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال مجدي طلبة في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN:أداء المنتخب الوطني أمام السنغال مساء أمس الأربعاء ، اختلف كثيراً عن اللقاء الماضي ضد كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ، وذلك لأن المنتخب السنغالي بقيادة مدربه بابي ثياو ، الأكثر تنظيماً ويتفوق فنياً وبدنياً على الأفيال الإيفوارية.

وتابع: المنتخب السنغالي درس الفراعنة جيداً ونجح في غلق مفاتيح اللعب المتمثلة في محمد صلاح وعمر مرموش وإمام عاشور ، على عكس منتخب كوت ديفوار ومدربه إيمرسي فاي الذين أصابهم التعالي والغرور ولم يحترموا منتخب مصر ، وهذا سبب فوز الفراعنة بالمباراة الماضية.