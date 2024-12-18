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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

اعترفت له بعلاقاتها مع الرجال.. ماذا فعل مسجل بزوجته في القاهرة؟

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي
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مسجل خطر كان يعالج من الإدمان داخل إحدى المصحات في القاهرة، وفي هذه الفترة كانت زوجته تنتظره في الخارج بمنطقة بولاق أبو العلا إلا أن الشيطان تمكن منها، وسحبها في طريق الضلال حتى أقامت علاقات متعددة مع الرجال، وحينما خرج زوجها من المصحة علم بما كانت تقوم به، فقام بتقييدها وتعدى عليها بوصلة ضرب مبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

قصة مسجل أنهى حياة زوجته في القاهرة

جريمة مسجل بولاق بدأت أحداثها قبل فترة، فقد أدمن الشاب على تعاطي المواد المخدرة، وعانت من ذلك زوجته حتى قرر أن يتعالج ودخل إلى أحد المصحات وخلال هذه الفترة تمكن الشيطان من عقل زوجته التي راحت تقيم العلاقات مع الرجال عبر هاتفها حتى خرج زوجها وشاهد الأرقام الغريبة التي تتصل بها، وبالنهاية اعترفت له بإقامة العلاقات، فقام بالإعتداء عليها حتى الموت.

حيث شهدت منطقة بولاق أبو العلا في القاهرة، جريمة أقدم فيها مسجل خطر على إنهاء حياة زوجته، حيث كان يعالج في إحدى المصحات من الإدمان وبعد خروجه اعترفت له بعلاقاتها المتعددة مع الرجال فقام بالتعدي عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع جريمة قتل في أحد الشقق السكنية بعقار بدائرة القسم وعلى الفور وجه اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال.

وأنتقلت فرق المباحث بإشراف العميد محمد رضا مفتش مباحث بولاق، إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث العثور على جثة فتاة ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات وسحجات متعددة في كافة أنحاء الجسد وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وبإجراء التحريات والفحص كشفت أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجني عليها مسجل خطر وكان يتلقى علاجا في إحدى مصحات الإدمان، وبعد خروجه أخبرته زوجته بعلاقاتها المتعددة مع الرجال.

كما تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن المتهم خرج من مصحة الإدمان وبعدها شاهد العديد من الأرقام الغريبة على هاتف زوجته وبعدما سألها اعترفت بخيانتها له مع العديد من الرجال أثناء علاجه.

ولم يتمالك الزوج أعصابه وقام بتكبيل زوجته والتعدي عليها بالضرب باستخدام عصا خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتركها وفر هاربا، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه.

وبمواجهته أمام فريق التحقيق، اعترف بجريمته بالتفصيل، مؤكدًا أن دافعه كان الغضب بعد اعتراف زوجته بخيانتها، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة جريمة بولاق بولاق مسجل بولاق ابو العلا

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