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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

عبده أبو عايشه: مبادرة "أسواق اليوم الواحد" فرصة لدعم المنتج المحلي

النائب عبده أبو عايشه،
النائب عبده أبو عايشه،
فريدة محمد
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قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة أسواق اليوم الواحد، تتيح فرصة للمزارعين والمنتجين المحليين لتسويق منتجاتهم بشكل مباشر للجمهور، مما يحد من تأثير الوسطاء ويزيد من دخل المنتجين، فضلاً عن تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق عدالة في نتوزيع العوائد.

وأكد أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن التوسع في هذه الأسواق ليشمل مختلف المحافظات، خاصة المناطق النائية والمحرومة، يعد ضرورة ملحة لضمان وصول الدعم إلى جميع الفئات المستهدفة، فبينما تتركز الأسواق الكبرى في المدن الرئيسية، تعاني بعض المناطق الريفية والحدودية من قلة الموارد وارتفاع تكاليف النقل، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إنشاء أسواق اليوم الواحد في هذه المناطق سيسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين المناطق المختلفة، مما ينعكس إيجابياً على استقرار المجتمع وتنميته.

وأكد النائب عبده أبو عايشة أن هذه الأسواق تحمل بعداً استراتيجياً، حيث تسهم في تقليل معدلات الاحتكار التي يمارسها بعض التجار في الأسواق التقليدية، قائلا: فعندما تتوفر السلع الأساسية بأسعار منخفضة ومباشرة للمستهلك، يصبح من الصعب على المحتكرين فرض سيطرتهم على السوق.

مجلس الشيوخ أسواق اليوم الواحد النائب عبده أبو عايشه المنتجين المحليين

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